Guardian: в Финляндии могут ужесточить выдачу виз для россиян

После начала спецоперации России на Украине, в Финляндии разгорелись дебаты о выдаче виз россиянам, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, на данный момент выдача россиянам финских туристических виз носит массовый характер: кто-то в Финляндии считает это «морально неприемлемым» и предлагает перестать выдавать визы, другие же говорят, что вводить санкции на почве национальности неверно.

В Финляндии обсуждают возможность перестать выдавать туристические визы российским гражданам, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, такой шаг будет аналогичен действиям стран Прибалтики, однако само обсуждение уже вызвало осуждение Москвы, пригрозившей «очень негативной реакцией».

Как отмечает издание, россияне уже давно и очень часто путешествуют в Финляндию: они ездят туда отдохнуть на выходных, закупиться в магазинах и отправиться в другие европейские страны. Финляндия остаётся единственной страной ЕС, продолжающей рутинно выдавать туристические визы, отмечает The Guardian.

После начала украинского кризиса в Финляндии разгорелась дискуссия: кто-то сомневается в том, что массовая выдача виз россиянам оправдана, другие же говорят, что общий запрет будет нечестным по отношению к российским туристам и нанесёт вред финской экономике, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, несколько финских СМИ разошлись во мнениях. В то время как одни писали о том, что приём российских туристов во время конфликта на Украине «морально неприемлем», другие отмечали, что введение санкций по принципу национальности является неверным путём.

The Guardian напоминает, что Россия сняла коронавирусные ограничения с поездок в Финляндию в середине июля, после чего поток российских туристов значительно увеличился. По данным финского МИД, за первые три недели июля россиянам было выдано 10 520 туристических виз. В минувший вторник и.о. премьер-министра Финляндии Аки Линден заявил, что по его мнению критерии выдачи туристических виз должны быть строже.