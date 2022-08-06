HDN: Турция идёт на новый туристический рекорд благодаря диверсификации рынка

В Турции в этом году ожидают рекордное число туристов благодаря диверсификации рынка, сообщает Hürriyet Daily News. Как рассказывает издание, в отсутствие прежнего потока отдыхающих из России и Украины Министерство туризма делают ставку на Центральную Европу, Ближний Восток и страны Персидского залива.

Несмотря на проблемы из-за пандемии, украинского конфликта и климатического кризиса, Турция намерена побить туристический рекорд в этом сезоне благодаря пересмотру своей целевой аудитории, пишет Hürriyet Daily News. Хотя основной поток отдыхающих из России и Украины закрыт, страна постепенно идёт к рекорду благодаря диверсификации рынка.

Как рассказывает издание, в июле почти каждая гостиница в прибрежных городах была заполнена, а в августе, судя по количеству бронирований, также ожидается урожайный месяц. Сейчас во многих турецких городах много немецких и британских туристов, а поток отдыхающих из Центральной Европы также выглядит многообещающим. Если ранее министр культуры и туризма Мехмет Эрсой определил на 2022 год цель в 42 млн туристов и $35 млрд прибыли, потом он поднял эти показатели до 47 млн туристов и $37 млрд прибыли.

Председатель профсоюза туристических компаний и гостиниц на побережье Эгейского моря Мехмет Ишлер объяснил ежедневной газете Milliyet, что бронирования за последние и будущие месяцы должны помочь Турции добиться поставленных целей по туризму. Он также уточнил, что если в начале сезона все боялись пандемии и украинского конфликта, то сейчас спрос на отдых в стране очень высок. «Этот интерес показывает, что Турцию невозможно заменить на международном туристическом рынке, и она может преодолеть порог даже во все периоды уязвимости», — указал Ишлер. Он добавил, что усилия по диверсификации рынка себя оправдали: Германия и Великобритания занимают первое место по спросу на это направление, однако наблюдается значительное увеличение бронирований из Центральной Европы и Ирана.

Председатель Ассоциации отелей Турции Муберра Эрезин заверила, что в мае и июне страна превысила месячные показатели для 2019 года, однако немного отстала в первом полугодии. По её словам, в Стамбуле среди иностранных отдыхающих больше всего жителей Ближнего Востока и стран Персидского залива. «Мы пока ещё не достигли желаемых результатов в вопросе туристического разнообразия, однако приятно осознавать, что началось заметное движение, особенно на таких рынках, как Европа, Северная и Южная Америка», — отметила Эрезин. Она заметила, что после пандемии на развитие туризма как никогда влияют «мгновенные изменения», поэтому сейчас очень сложно предсказать показатели на следующие месяцы. «Однако после двух лет (пандемии. — ИноТВ) мы точно наблюдаем начало периода с высокими результатами», — цитирует её Hürriyet Daily News.