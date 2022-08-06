Guardian: желающих забраться на Монблан обяжут заранее оплатить своё спасение или похороны

Власти французской коммуны Сен-Жерве-ле-Бен приняли решение требовать залог в размере €15 тыс. от туристов, которые захотят подняться на Монблан, проигнорировав все предупреждения об опасности. Местные гиды на месяц приостановили работу на маршруте из-за сильных камнепадов и засухи, однако десятки туристов не обращают внимания на рекомендации и продолжают рисковать жизнью. Поэтому с них будут заранее брать залог на случай, если их потребуется спасать или хоронить, чтобы эти расходы не ложились на плечи французских налогоплательщиков, сообщает The Guardian.

Французские муниципальные власти решили потребовать крупный залог от альпинистов, желающих покорить Монблан. Эта сумма призвана покрыть расходы, которые могут потребоваться для проведения спасательной операции в случае непредвиденных ситуаций при подъёме, включая возможные расходы на похороны погибших. Мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен ввёл такие меры после того, как десятки людей проигнорировали предупреждения властей, касающиеся обеспечения безопасности во время подъёма на вершину, поясняет The Guardian.



Альпинисты, пытающиеся достичь вершины Монблана по популярному маршруту Гутера со стороны Франции, должны будут вначале внести депозит в размере €15 тыс. Об этом объявил Жан-Марк Пейлекс, мэр французской коммуны Сен-Жерве-ле-Бен, откуда альпинисты могут подняться до вершины самой высокой горы в Западной Европе. При этом €10 тыс. из внесённой суммы должны компенсировать расходы местных властей на случай, если их нужно будет спасти, а ещё €5 тыс. — возможные похороны погибших на маршруте.



Как пояснил мэр, такие меры были приняты в ответ на то, что десятки людей игнорируют все предупреждения об опасности и продолжают «играть в русскую рулетку». В частности, недавно пять туристов из Румынии пытались совершить восхождение «в шортах, кроссовках и соломенных шляпах», пока их не остановила горная полиция, сообщил Пейлекс.



Местные гиды на месяц приостановили работу на популярном маршруте в середине июля из-за сильных камнепадов, поясняется в статье. Они рассказали, что камнепады происходят сейчас «и днём, ​​и ночью». Местная администрация также настоятельно рекомендовала туристам на время отказаться от восхождений, поскольку сильная жара сейчас делает условия подъёма ещё более опасными. За последние 20 лет на маршруте Гутера уже погибло более 100 человек, пишет The Guardian.



Однако многие «псевдоальпинисты» продолжают игнорировать предупреждения и призывы властей, вынуждая их принимать дополнительные меры, подчеркнул Пейлекс. «Люди хотят взбираться наверх, со смертью в своих рюкзаках. Так что давайте заранее учтём стоимость их спасения и захоронения, потому что недопустимо, чтобы такие счета оплачивали французские налогоплательщики», — заявил мэр.



Дебаты о безопасности горных видов спорта обострились этим летом из-за жары, которая приводит к ускоренному таянию ледников. Засушливые условия в Альпах усугубились из-за небольшого количества снегопадов прошлой зимой и раннего прихода тепла, когда весенние температуры в этом году поднимались выше нормы, поясняется в статье.



В начале июля 11 человек погибли, когда огромная масса льда откололась от ледника на северной стороне Мармолады, самой высокой вершины итальянских Доломитовых Альп. Мэры городов, окружающих Мармоладу, закрыли ключевые точки выхода на горные маршруты из соображений безопасности, однако некоторые альпинисты всё равно пытались обойти запрет. В четверг путь, ведущий к соседней вершине Маттерхорн с итальянской стороны, был временно закрыт после того, как 13 альпинистов пришлось спасать оттуда после оползня.



На Монблан также можно подняться по маршруту Ратти из итальянского Курмайора, хотя эта тропа используется гораздо реже, сообщается в статье. И мэр Курмайора Роберто Рота заверил, что он не планирует ограничивать доступ для желающих. «Гора — это не наша собственность. Мы как администрация можем ограничиться предупреждением о неблагоприятных условиях на маршрутах. Однако требовать депозит, чтобы разрешить подняться на вершину, довольно странно», — сказал он.