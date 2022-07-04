CGTN: ледник в Альпах обрушился после рекордной жары

14:34 Галактионов: позиция «Пари НН» по проведению Кубка РПЛ положительная Михаил Галактионов, главный тренер «Пари Нижний Новгород», поделился мнением о возможном появлении в России нового турнира — Кубка РПЛ.

14:29 Губерниев раскритиковал людей, принимавших решение о задержании Федотова Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

14:26 Лавров назвал блокировку США активов государств нарушением прав граждан Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блокировка Соединёнными Штатами зарубежных активов государств является не просто грабежом, а нарушением социально-экономических прав граждан.

14:21 Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового отдела Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов.

14:18 Хоккеист Федотов находится в учебной части ВМФ Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России.

14:14 Губерниев покинул эфир «Матч ТВ» после ссоры с Хамзаевым по поводу призыва Федотова в армию Известный комментатор Дмитрий Губерниев во время программы «Есть тема!» на «Матч ТВ», посвящённой задержанию голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова по подозрению в уклонении от воинской службы, вступил в перепалку с депутатом Султаном Хамзаевым.

14:13 «Совкомфлот» не будет выплачивать дивиденды за 2021 год Акционеры ПАО «Совкомфлот» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

14:07 Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что не говорил о территориальных уступках Украины Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для решения конфликта.

14:02 Глава Минобороны Шойгу: ВСУ оставили в Лисичанске 39 танков и других бронемашин Отступая, украинские военные оставили в Лисичанске 39 танков и других бронемашин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

13:59 Путин: группировки войск «Восток» и «Запад» должны выполнять задачи по плану Президент России Владимир Путин заявил, что группировки войск «Восток» и «Запад», участвующие в спецоперации на Украине, должны выполнять задачи по ранее утверждённым планам.

13:56 Путин предложил наградить всех отличившихся при освобождении ЛНР участников спецоперации Президент России Владимир Путин предложил министру обороны Сергею Шойгу наградить всех отличившихся при освобождении Луганской Народной Республики участников спецоперации.

13:51 Шойгу доложил Путину о взятии под контроль 25 населённых пунктов в ЛНР Операция по освобождению Луганской Народной Республики успешно завершена, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

13:49 Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть Президент России Владимир Путин заявил, что участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики подразделения должны отдохнуть и нарастить возможности.

13:48 Путин согласился с предложением присвоить звание Героя России генералам Лапину и Абачеву Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского министра обороны Сергея Шойгу о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

13:47 Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Дациком Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал о восстановлении и подготовке перед боем со своим соотечественником Вячеславом Дациком.

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12:55 Вайцеховская — о задержании Федотова за уклонение от воинской службы: в ФХР должны были предусмотреть это Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с голкипером сборной России Иваном Федотовым.

12:50 Вайцеховская не понимает, как чиновники допустили, чтобы Северный морской флот стал синонимом ссылки Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, как чиновники допустили, чтобы Северный морской флот стал синонимом наказания, после отправки туда для прохождения срочной военной службы голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

12:49 Песков заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке мер на случай продолжения ограничений транзита в Калининград.

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12:31 Schneider Electric сообщила о решении продать российский бизнес местному менеджменту Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric сообщила о решении продать свой бизнес в России и Белоруссии российскому менеджменту. Новая компания сменит название на Systeme Electric.

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