CGTN: ледник в Альпах обрушился после рекордной жары

Горный ледник в итальянских Альпах частично обрушился в воскресенье после того, как на его вершине была зарегистрирована рекордно высокая для этим мест температура, сообщает CGTN. По словам местных властей, в результате этого происшествия по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения, спасательные работы продолжаются.
В итальянских Альпах частично обрушился горный ледник. В результате по меньшей мере шесть человек погибли и ещё восемь получили ранения, как сообщили местные власти.
Ледник обрушился в районе горы Мармолада, которая является самой высокой в итальянских Доломитовых Альпах, недалеко от деревушки Пунта-Рокка. Это произошло на пути, который обычно используют, чтобы подняться на вершину горы.
Катастрофа случилась через день после того, как на вершине ледника была зафиксирована рекордно высокая температура в 10 градусов по Цельсию.
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