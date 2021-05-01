France 24: учёные выяснили — льды теперь стали таять ещё быстрее

Как показало недавнее исследование, если прежде льды таяли в среднем по 267 миллиардов тонн в год, то за последние пять лет эта цифра выросла до 300 миллиардов. Как полагают учёные, даже если человечеству удастся сократить выбросы парниковых газов, то ледники так скоро не восстановятся, передаёт France 24.

И в индийских Гималаях, и в Альпах одна и та же причина для беспокойства: ледники таят во мгновение ока с неудержимой скоростью. Эти снимки со спутника, сделанные космическими агентствами, показывают динамику изменения ситуации с течением времени. С 2000 по 2019 год планета теряла в среднем 267 миллиардов тонн льдов в год. В недавнем исследовании причиной тому напрямую называют деятельность человека. По сравнению с допромышленной эрой земля уже стала теплее более чем на 1 градус.

РОБЕРТ МАКНАББ, соавтор исследования, Университет Ольстера: В глобальном масштабе главная причина — повышение температуры. Сейчас льды быстро тают и кажется, что этот темп ускоряется. На данный момент нет никаких признаков того, что в ближайшее время что-то изменится.

И с 2015 года таяние льдов ещё ускорилось. Его темпы достигли 300 миллиардов тонн в год. Практически ни один регион это явление не обошло, но в особенности оно касается ледников Аляски, Альп и Исландии. Эксперты ООН по климату пришли к такому же выводу. Некоторые исследователи выражают сильный пессимизм.

ТВИЛА МУН, эксперт по ледникам: Даже если получится значительно сократить выбросы парниковых газов и лучше контролировать температуру на земле, честно говоря, на данном этапе я не думаю, что ледники могут восстановиться в объёме. Этот процесс занимает по несколько сотен, даже тысяч лет. Льду нужно накопиться.

Таяние льдов на больше, чем 20 процентов отвечает за поднятие уровня воды. В долгосрочной перспективе оно может привести к катастрофическим последствиям для водоснабжения и сельского хозяйства в засушливые годы.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.