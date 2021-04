Guardian: «итальянский Робинзон» согласился покинуть любимый остров

Бывший учитель Мауро Моранди, который более 30 лет был хранителем острова Буделли и получил известность как «итальянский Робинзон», в итоге всё же согласился переехать оттуда в апартаменты на соседнем более крупном населённом острове Ла-Маддалена. По словам 81-летнего Моранди, он решил сдаться, поскольку ему стало всё сложнее сопротивляться давлению властей, несмотря на петиции, которые подписывали тысячи итальянцев в его поддержку.

«Итальянский Робинзон», который стал известным благодаря тому, что более 30 лет прожил один на острове Буделли в Средиземном море, под давлением местных властей принял решение уехать оттуда и освободить занятое им старое здание бывшей радиостанции, в котором планируется вскоре разместить центр экологического образования. 81-летний Мауро Моранди рассказал, что он решил всё же переехать с острова в конце месяца после того, как местная администрация несколько раз пригрозила ему выселением, пишет The Guardian.



Моранди случайно наткнулся на небольшой необитаемый остров Буделли, который входит в состав архипелага Ла-Маддалена к северу от Сардинии и славится своими пляжами с мелким розовым песком, ещё в 1989 году, когда у него сломался катамаран. Изначально бывший учитель планировал добраться до Тихого океана. Однако когда он узнал, что действующий смотритель острова Буделли собирается увольняться, то решил отказался от дальнейшего плавания, продал свою лодку и сам занял эту должность.



С тех пор на протяжении более трёх десятилетий Моранди был хранителем острова Буделли, расчищал там туристические тропы, поддерживал чистоту пляжей и рассказывал туристам всё, что смог узнать за эти годы о местной экосистеме. Он поселился в бывшем убежище времён Второй мировой войны, где когда-то размещалась старая радиостанция, и спокойно жил там в одиночестве, любуясь видами на залив, говорится в статье.



Однако его миссия оказалась под угрозой, когда частная компания, владевшая до этого островом Буделли, внезапно обанкротилась. Планы продать остров новозеландскому бизнесмену Майклу Харте, который пообещал оставить там Моранди в прежнем качестве смотрителя, были сорваны в 2013 году из-за протестов и вмешательства итальянского правительства, поясняется в статье.



И в 2016 году суд на Сардинии постановил вернуть остров Буделли в руки итальянского государства. Как рассказал сам Моранди журналистам, он решил уехать в конце месяца после того, как получил уже несколько угроз о выселении от властей национального парка архипелага Ла-Маддалена, под управлением которых с 2016 года находится и Буделли.



Власти хотят вернуть себе то здание, где он проживал, и использовать его в будущем как центр экологического образования. Моранди также обвинили в том, что он внёс изменения в конструкцию исторического здания, не получив никаких необходимых для этого разрешений, говорится в статье.



Решению местных властей переселить его с острова Буделли не помогли даже несколько петиций в поддержку Моранди, под которыми за последние годы были собраны уже тысячи подписей. Его многочисленные сторонники считают такое решение несправедливым и опасаются, что после отъезда Моранди этот райский остров останется без присмотра и его экосистема будет разрушаться, сообщает The Guardian.



Туристам запретили гулять по прекрасным пляжам Буделли и купаться в море ещё в 1990-х годах, поскольку они постоянно воровали оттуда знаменитый розовый песок. Однако они по-прежнему могут приезжать на остров на лодке в течения дня и гулять по тропинкам, расположенным вдоль пляжа, поясняется в статье.



Однако Моранди заявил, что он уже «отказался от борьбы», хотя ему и грустно уезжать из райского места, где он провёл последние 32 года. По его словам, он переедет в небольшие апартаменты на соседнем острове Ла-Маддалена, который является самым большим островом одноимённого архипелага, и по-прежнему будет видеть оттуда море. Кроме того, Моранди выразил надежду, что кто-то сможет и дальше охранять остров Буделли так же хорошо, как он сам делал это все эти годы, заключает The Guardian.