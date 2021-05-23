CNN: в Китае резкое похолодание во время высокогорного марафона унесло жизни 21 человека

Внезапное изменение погодных условий в горах китайской провинции Ганьсу привело к гибели 21 участника ультрамарафона по пересечённой местности, пишет CNN со ссылкой на местные СМИ. На легко одетых бегунов обрушился дождь, град и шквалистый ветер, поэтому многие решили самостоятельно сойти с дистанции до официального объявления о прекращении гонки и начале спасательной операции.

В Китае во время горного ультрамарафона из-за экстремальных погодных условий погиб 21 человек, сообщает CNN.

Как рассказывает издание, высокогорный забег Huanghe Shilin Mountain Marathon в провинции Ганьсу начался утром в субботу, когда светило солнце. Однако, по информации официальной китайской газеты The Global Times, к часу дня по местному времени погода изменилась, и на участников обрушились ледяной дождь, крупный град и штормовой ветер. После резкого похолодания марафонцы стали сообщать о гипотермии, а некоторые из них сошли с дистанции и пропали.

Организаторы прекратили забег и начали спасательную операцию на пересечённой местности. В ней были задействованы 1200 человек, которые продолжили поиски после наступления темноты.

Отмечается, что большинство бегунов носили тонкие шорты и футболки. «В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы (от холода. — ИноТВ), — рассказал местной газете Red Star News один из участников. — В то же время замёрз и мой язык». Он решил отказаться от участия в марафоне и вернулся на полпути назад, где укрылся в деревянной хижине с остальными марафонцами в ожидании спасателей. Помощь пришла примерно через час, когда в убежище находилось уже около 50 человек.

К утру воскресенья, пишет CNN со ссылкой на данные газеты People's Daily, из 172 участников забега 151 находятся в безопасности, при этом 8 из них помещены в больницу. Оставшиеся участники были найдены мёртвыми во время спасательной операции.