WP: «тогда они поймут» — Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам следует закрыть въезд для всех россиян на один год, сообщает The Washington Post. По словам украинского лидера, это станет «самой важной» ограничительной мерой против России — по сравнению с ней все уже введённые антироссийские санкции слишком «слабы».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нашёл способ помешать дальнейшему развитию российской спецоперации, и заключается он в том, чтобы страны Запада объявили о запрете въезда на свою территорию для всех россиян, сообщает The Washington Post.

Зеленский и другие украинские чиновники стали добиваться от своих западных партнёров введения антироссийских санкций в качестве сдерживающего фактора ещё до 24 февраля. Однако в понедельник в интервью изданию украинский лидер заявил, что уже введённых ограничительных мер недостаточно, так как они слишком «слабы» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на российские энергоносители.

По словам Зеленского, «самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то ещё». Поэтому, утверждает он, граждане России «должны жить в своём мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Президент полагает, что эта мера должна касаться даже тех россиян, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. «Какими бы россияне ни были... отправьте их в Россию, — заявил Зеленский. — Тогда они поймут. Они скажут: «Это не имеет к нам никакого отношения. Не может же всё население нести ответственность». Может. Население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».

Кроме того, в понедельник о необходимости ограничения выдачи туристических виз гражданам России заявила и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она призвала к запрету в масштабах всего Европейского союза.

Как напоминает The Washington Post, российским авиакомпаниям запретили полёты над большей частью Европы и Северной Америки, что усложнило для россиян выезд за границу. Однако полного запрета, на котором настаивает Зеленский, не существует. По мнению издания, россияне по-прежнему могут свободно обращаться за визой, например, для посещения Соединённых Штатов.