CNN: туристы не хотят ехать в Восточную Европу из-за Украины

События на Украине оказывают негативное влияние на туризм в Восточной Европе. Как передаёт CNN, при этом личная безопасность — не единственная причина, по которой люди отказываются от поездок: туристы не хотят туда, куда прибывает множество беженцев. И сложившаяся ситуация затрагивает даже те страны, которые не имеют общей границы с Украиной.

Когда в прошлом году заядлая путешественница Джули бронировала сразу несколько поездок в Варшаву, она рассчитывала, что проведёт несколько уикендов в польской столице, осматривая достопримечательности, прогуливаясь по паркам и наслаждаясь польскими пирогами. Однако по мере приближения даты её первой поездки — в июне 2022 года — её близкие всё чаще говорили ей, что лететь в Варшаву не стоит.

«Моя мама и друзья говорили, что Варшава находится слишком близко к Украине, и они спрашивали, не волнуюсь ли я, — рассказала Джули, отмечая, что она не волновалась. — У меня не было сомнений».

Как пишет CNN, к сожалению, далеко не все потенциальные туристы разделяют её точку зрения. Дело не только в том, что Польша имеет общую границу с Украиной. Картина того, как беженцы пересекают границу, как будто приближает конфликт в сознании людей, что оказывает губительное воздействие на польскую туристическую индустрию.

В конце марта заместитель министра спорта и туризма Польши Анджей Гут-Мостовой сообщил СМИ, что количество отмен бронирований от иностранных туристов выросло на 30—40%. Европейская авиакомпания Jet2 даже приостановила полёты в Польшу в марте. Они возобновятся лишь в сентябре, когда будет уже слишком поздно, поскольку сезон летних отпусков уже закончится.

И эта тенденция наблюдается во всей Восточной Европе. Туроператор Last Night of Freedom, который устраивает мальчишники и девичники по всей Европе, сообщил, что количество бронирований в польском Кракове на лето 2022 года сократилось на 60%.

«Думаю, когда на Украине начались боевые действия, люди слишком часто слышали о бомбах, падающих недалеко от границы, и этот образ отпечатался в их сознании», — сказал основатель компании Мэтт Мавир.

Но личная безопасность — не единственная причина, по которой люди отказываются от поездок в Восточную Европу.

«Люди говорят, что они не хотят ехать в страну и развлекаться там, куда прибывает множество беженцев. Кто-то из них навсегда лишился своего дома, а рядом вы в летних футболках потягиваете пиво. Такой контраст многим кажется неправильным», — добавляет Мавир.

Подобная ситуация сложилась не только в Польше. Согласно официальным данным венгерского управления по туризму, за первые шесть месяцев 2022 года было зафиксировано снижение количества бронирований на 37% по сравнению с 2019 годом. Число приезжающих туда американцев снизилось на 65%. Однако количество туристов всё же постепенно увеличивается, и управление надеется, что к концу года общее снижение составит не более 10%.

В Словакии, которая граничит с западной частью Украины, число иностранных посетителей сократилось на 49% по сравнению с 2019 годом, согласно данным её туристического бюро за январь — май.

«Трудно сказать, сколько людей не приехали в страну из-за страха перед пандемией, а сколько обеспокоены конфликтом на Украине», — сказал представитель бюро.

Столица Братислава находится на границе с Австрией, в часе езды от Вены и в 16 часах — от Киева, однако общей границы достаточно, чтобы отпугнуть людей.

Сложившаяся ситуация затрагивает даже те страны, которые не имеют общей границы с Украиной. Лийна Мария Лепик, директор Эстонского совета по туризму, сообщила, что половина из 350 круизных лайнеров, которые должны были посетить Таллин в 2022 году, были отменены. По её словам, это стало «прямым следствием военных действий», потому что теперь лайнеры больше не могут останавливаться в главной точке круиза по Балтийскому морю, а именно в Санкт-Петербурге.

Однако в Польше, где с февраля по май 2022 года общий поток туристов сократился на 25%, число гостей из Соединённых Штатов увеличилось на 20%. Представитель Польского совета по туризму сообщил CNN, что это объясняется «отменой масочного режима, правил изоляции и карантина в Польше», которая произошла в марте.

И хотя число туристов, приезжающих в Польшу из Америки, растёт, в целом ситуация выглядит совсем не радужной.

«Ситуация стала очень нестабильной и непредсказуемой. Очень досадно, что политика оказывает воздействие на туризм, который помогает людям сближаться», — говорит Войтек Мания из Туристической организации Познани.