Le Figaro: этой осенью Европа будет сдавать экзамен на единство

Учитывая особенно загруженную и сложную повестку дня на ближайшие месяцы, главный вызов, который стоит перед Европой, — остаться единой, пишет Le Figaro. Во время пандемии и сразу после начала российской спецоперации ЕС проявил «практически неожиданное единство», принимая исторические решения. «Путин хотел посеять раздор в ЕС, но получил обратный эффект», — часто говорят в Европе. Но теперь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечает: «Нужно только посмотреть, как долго это продлится». Он считает, что этой осенью «Европа будет сдавать экзамен на единство».

Так, например, разделить ЕС может вопрос о визах для российских граждан, пишет автор статьи. Страны Прибалтики, Чехия и Финляндия уже вводят свои ограничения и хотят, чтобы они действовали в европейском масштабе. Германия с ними не согласна. Другие, вроде Жозепа Борреля, напоминают, что речь идёт о «войне против Путина», а не против российских граждан. Впрочем, этот вопрос не должен создать слишком серьёзный повод для раздора, считает автор статьи.

При этом настоящим испытанием станет вопрос об энергетической солидарности, если реализуется сценарий дефицита газа. Венгрия уже угрожает отделиться от общих инициатив и продолжать покупать газ у России. Болгария намерена платить «Газпрому» в рублях, вопреки предостережениям Брюсселя. Испания ставит под сомнение необходимость проявлять солидарность со странами вроде Германии, которую она обвиняет в том, что та не приложила достаточно усилий, чтобы сократить свою зависимость от российского газа. Другие страны могут последовать её примеру.

Что же касается призывов Брюсселя координировать усилия по замедлению некоторых секторов экономики, это приведёт к народному недовольству. Автор ставит вопрос о том, как объяснить гражданам, что ту или иную деятельность нужно приостанавливать не из-за внутригосударственных причин, а чтобы не навредить общеевропейскому рынку.

Эксперты тем не менее с оптимизмом смотрят на ситуацию в Европе. Например, Мария Демерцис из исследовательского центра Bruegel говорит: «Европа объединится. Мы всегда это делаем. Несомненно, будут разногласия, долгие ночи переговоров в Брюсселе. Это записано в самой ДНК союза. Но не решать проблему — это не выход».

У стран ЕС появляется скепсис в отношении лидерства Франции и Германии. Плюс другие страны союза теперь звучат громче. Так, например, премьер-министр Польши критикует олигархию Парижа и Берлина. И хотя это подпитывает напряжённость, такие сомнения и новая расстановка сил также заставляют страны ЕС слушать друг друга, координировать свои действия на самом высшем уровне.

Ещё одна новая тенденция — появление более подвижных коалиций. Разделение между государствами на страны Юга и Севера, на страны Востока и Запада ушло в прошлое. В том году Мадрид и Гаага представили общую позицию по стратегической автономии. Это неожиданный союз, отмечает автор статьи, ведь их руководство относится к разным политическим течениям. Карты смешал и энергетический кризис, который, в частности, разрушил Вышеградскую группу, отмечает Le Figaro.