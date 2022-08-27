Bloomberg: одной мысли о зиме без российского газа достаточно, чтобы породить хаос в Европе

Этой зимой Европа рискует столкнуться с беспорядками из-за дефицита энергоресурсов и роста цен. Как пишет Bloomberg, Москва подталкивает ситуацию на континенте к общественному недовольству, при этом Кремлю даже не нужно полностью прекращать поставки газа.

Все указатели в Европе мигают красным: предупреждения о зимней рецессии звучат всё громче, единая валюта спотыкается, а энергетический рынок уже перешёл в кризисный режим. Как пишет Bloomberg, европейские страны до сих пор отстают на три шага, в основном потому, что они тратят слишком много времени на догадки и предположения о дальнейших действиях России, однако им следовало бы уделить больше внимания тому, к чему Москва подталкивает ситуацию. А она подталкивает её к общественному недовольству.

Как продолжает автор материала, сейчас уже ни для кого не секрет, что Россия хочет добиться поворота на 180 градусов в вопросе санкций и в этих целях использует энергоресурсы как инструмент давления. Кремль считает, что со временем европейцы капитулируют, и для достижения этой цели реализует двунаправленную стратегию. С одной стороны, он сохраняет неопределённость в вопросе газовых поставок. Россия не хочет полностью их прекращать, поскольку одной мысли о зиме без российского газа достаточно, чтобы породить хаос. Многие показатели говорят о том, что Путин одерживает победу на энергетических рынках. С другой стороны, Кремль деятельно провоцирует социальную напряжённость.

Эксперты считают, что Москва всячески пытается представить санкции как препятствие для повышения жизненного уровня европейцев и что повторение протестов в масштабах всей Европы по примеру французских «жёлтых жилетов» стало бы сценарием мечты для Кремля.

По немецким оценкам, причём по самым консервативным, средние счета домохозяйств этой зимой могут увеличиться на €500—1000. Федеральное сетевое агентство Германии уже предупредило потребителей, чтобы они откладывали деньги на случай дополнительных расходов. Семьи с низкими доходами встанут перед немыслимым выбором между покупкой продовольствия и топлива.

Канцлер Германии Олаф Шольц старается преуменьшить грозящие стране опасности и намекает, что у Германии большие карманы, которые позволят ей смягчить любой удар. Возможно, это так, ведь у этой страны самая мощная экономика в еврозоне, но в остальной Европе финансовые перспективы очень сильно отличаются.

Например, французы решили ввести потолок цен, а все потери компенсировать за счёт энергоснабжающей компании Électricité de France, которая вот-вот будет полностью национализирована. Международный валютный фонд предупреждает о недопустимости таких масштабных мер, призывая вместо этого оказывать адресную поддержку домохозяйствам с низкими доходами.

МВФ прогнозирует, что, если Россия прекратит поставки газа в Чехию, Словакию и Венгрию, они войдут в полосу рецессии. Болгария, которую «Газпром» ещё в апреле одной из первых отключил от газа, потому что она отказалась рассчитываться в рублях, сейчас заговорила о возобновлении переговоров с Россией. Есть опасения, что российский газ придёт в Европу вместе с российским политическим влиянием и сведёт на нет большую часть работы, проделанную ЕС с началом военной операции на Украине.

Как заключает автор материала, предыдущие кризисы показали, что дифференциально интегрируемая Европа — это союз, который не работает. ЕС добивается наибольших успехов тогда, когда действует совместно и координирует свои усилия. И если Европа не найдёт комплексного решения проблем для своих граждан, которым грозит финансовый стресс, то нагрузка на социальную структуру континента будет колоссальной, что окажется на руку россиянам.