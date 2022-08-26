Daily Telegraph Оригинал

DT: Сальвини призвал Брюссель переосмыслить свою позицию по антироссийским санкциям

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Лидер партии «Лига» и бывший премьер-министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз переосмыслить свою позицию по санкциям в отношении России, сообщает The Daily Telegraph. Политик потребовал «оценить эффективность этого инструмента» и задуматься о том, не наносят ли санкции более значительный ущерб странам-членам ЕС, чем Москве. Как отмечает издание, партия «Лига» под руководством Сальвини входит в состав правого альянса, который, вероятно, одержит победу на предстоящих парламентских выборах в Италии.
DT: Сальвини призвал Брюссель переосмыслить свою позицию по антироссийским санкциям
AP

Лидер партии «Лига» и бывший премьер-министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз переосмыслить свою позицию по санкциям в отношении России, пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, лидер правой партии «Лига» — «поклонник» президента России Владимира Путина — заявил, что Брюсселю следует задуматься о том, не наносят ли санкции более значительный ущерб странам-членам ЕС, чем Москве.
 
«Я прошу оценить эффективность этого инструмента», — заявил Сальвини в среду.
 
«Хорошо, если они работают, но, если они ударят по странам, которые вводят санкции, сильнее, чем по России… Они будут разжигать конфликт, а не способствовать миру», — подчеркнул он.
 
Его заявления усиливают опасения, связанные с тем, что правые и левые популисты в ближайшие месяцы могут оказать «негативное влияние на поддержку Украины» со стороны Европы.
 
Сальвини, наряду с другими «правыми союзниками России», претендует на министерский портфель в следующем правительстве Италии. После ухода в отставку правительства во главе с  премьер-министром Марио Драги президент республики Серджо Маттарелла распустил парламент и объявил новые досрочные выборы, которые пройдут 25 сентября.
 
Как утверждает издание, лидер «Лиги», который «когда-то позировал в футболке с Путиным на Красной площади», давно выступает против санкций в отношении России. В 2014 году он высказывался против пакета мер ЕС в связи с российской аннексией* Крыма.
 
Его поддерживает Сильвио Берлускони, «ещё один друг российского лидера». Они входят в состав правого альянса, который, как ожидается, одержит победу на парламентских выборах 25 сентября.
 
Если они получат власть, у Сальвини и Берлускони «будет достаточно возможностей обуздать поддержку» Киева со стороны Рима. Примерно половина итальянцев выступает против поставок оружия Украине.
 
«Теплится надежда, что Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии», преобладающей партии в альянсе, не захочет тратить политический капитал на срыв санкций ЕС», — рассказал The Daily Telegraph источник, пожелавший остаться неназванным. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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