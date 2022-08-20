Вскоре может рухнуть — обозреватель National Interest о хрупком единстве Запада по Украине

Трансатлантическое единство по Украине, которого так усердно добивались дипломаты, вскоре может рухнуть, пишет бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в своей статье для The National Interest. И произойти это может из-за экономических проблем, которые вот-вот могут разрушить солидарность там, где она играет наиболее важную роль, — в Евросоюзе.

Западное единство по Украине отличается хрупкостью, и Россия об этом знает, пишет в своей статье для The National Interest бывший аналитик Пентагона и директор центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.



Как отмечает автор, такие ключевые достижения Запада в противостоянии с Россией, как стремительное сплочение в знак солидарности с Украиной, удар по Москве сокрушительными санкциями, а также поставка Киеву вооружений на миллиарды долларов, теперь могут оказаться под угрозой.



Пока политики твердят о единстве Запада, а эксперты восхваляют влияние отправленных на Украину вооружений, экономические проблемы вот-вот готовы разрушить солидарность там, где это важнее всего, — в Европейском союзе.



Как это ни парадоксально, растущие издержки украинского конфликта, похоже, оказались менее щадящими для богатых демократических стран ЕС, чем для «бедной изолированной России».



Наступает время платить по счётам, и европейцы потрясены лишениями, с которыми они сталкиваются, чтобы оплатить их: резкий рост стоимости энергоносителей и их нормированное распределение, урезание помощи бедным и надвигающаяся рецессия.



Разногласия по поводу помощи Украине спровоцировали недавний крах правящей коалиции Италии, что стало плохим предзнаменованием для других центристских европейских правительств. Трансатлантическое единство, над созданием которого так усердно трудились дипломаты, вскоре может рухнуть, подчёркивает автор.



При этом он отмечает, что подобный пессимизм удивляет американцев, для которых затраты на украинский конфликт минимальны, а средства массовой информации сохраняют оптимизм в отношении перспектив победы Украины. В США большинство комментариев сосредоточено на слабости России — её экономическом кризисе, военных неудачах, политической изоляции — и те, кто выступает за прекращение конфликта путём переговоров, часто получают в свой адрес насмешки.



Однако, по словам Инглиша, настойчивое желание того, чтобы Россия потерпела решительное поражение, становится всё более нереалистичным, поскольку баланс экономической и политической стойкости смещается в пользу Москвы.



«В недооценке России — и переоценке нашего влияния на неё — нет ничего нового», — отмечает автор.



США ставят себе в заслугу усиление гонки вооружений в 1980-х годах, которая привела к банкротству СССР и к победе в холодной войне, и при этом игнорируют перестроечные реформы Михаила Горбачёва, которые фактически положили конец холодной войне за два года до распада Советского Союза.



В 1990-е годы западные страны приветствовали триумф капитализма при Борисе Ельцине, даже несмотря на то, что поспешное принятие политики, продвигаемой Западом, спровоцировало разгул олигархической коррупции, ввергнувшей в нищету десятки миллионов людей.



В 2000-х годах успех Владимира Путина в возрождении России списали на удачное стечение обстоятельств — высокие мировые цены на нефть, при этом были проигнорированы важные реформы, которые либерализовали российскую экономику и вернули ключевые секторы под контроль государства.



США также недооценили недовольство России односторонним подходом Вашингтона во внешней политики. При этом мало кто предвидел, что «аннексия Крыма»* в 2014 году, ставшая ответом Путина на стремление ввести Украину в ЕС и НАТО, приведёт к тому, что его популярность поднимется выше 80%, несмотря на введённые в связи с этим жёсткие экономические санкции.



Западные аналитики, напротив, предсказывали, что эти санкции подорвут российскую экономику, особенно её нефтяной сектор, жизненно важный для доходов российского бюджета. И наконец многие были удивлены тем, что последовало далее: быстрое завершение Россией крупных трубопроводов в Китай и Турцию, строительство нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Сибири и быстрое строительство критически важного автомобильного и железнодорожного сообщения с Крымом.



«С таким послужным списком недооценки устойчивости России неудивительно, что многие поддались высокомерию в ожидании её быстрого удушения после ввода ею войск на Украину. Справедливости ради следует отметить, что принятые меры были беспрецедентными по своей строгости», — пишет Инглиш.



Он напоминает, что более тысячи человек попали под санкции, экспорт многих товаров — от высоких технологий до предметов роскоши — в Россию был остановлен, сотни фирм прекратили свою деятельность. Крайне важно и то, что российские банки были исключены из системы международных платежей SWIFT, а российские резервы на сумму, как утверждается в статье, более $600 млрд были заморожены.



Эти меры, по словам автора, должны были задушить российскую торговлю, но оказалось, что Москва была к этому готова. Альтернативная система платежей за экспорт и огромные резервы наличности позволили ей пережить санкции гораздо лучше, чем ожидалось. После непродолжительного обвала рубль быстро восстановился благодаря умелому использованию процентных ставок и контроля за движением капитала.



Историки, уверен автор, будут рассматривать европейско-российскую энергетическую войну как на пример того, как не следует использовать политико-экономические рычаги. Когда ЕС вводил всё более жёсткие санкции против Москвы, было объявлено и о планах прекратить импорт российской сырой нефти и природного газа. За это уже давно выступали «ястребы», и европейцы-центристы на этот раз согласились, посчитав это способом нанести вред российской экономике и задушить её военные усилия, лишив её прибыльных экспортных поступлений



«Отлично, — ответили русские, — мы можем ускорить ваш переход на новые источники энергии, сократив поставки газа, которые мы прямо сейчас вам отправляем». На что ЕС в панике ответил: «Подождите, мы же до 2026 года не будем готовы навредить вам за счёт остановки импорта вашего газа! Вы нас шантажируете!»



«Никогда не берите гранату и не размахивайте ею перед врагом, пока не будете готовы её использовать — она может просто взорваться у вас в руке», — комментирует эту ситуацию Инглиш.



По его словам, к такому положению европейцев подтолкнуло руководство США, которое уже давно выступает за замену российского трубопроводного газа американским СПГ, хотя у Америки и ЕС нет для этого необходимых терминалов и танкерных мощностей.



А теперь Европа походит на начальника, который вопит: «Подожди, ты не можешь уволиться, я сам хотел тебя уволить!» Пока ЕС пытается найти альтернативные источники газа и готовится к нормированного распределению энергоресурсов этой зимой, наблюдатели в Китае и Индии насмехаются над жалобами европейцев на то, что Москва практикует «энергетический шантаж».



В марте, когда были объявлены меры по отказу от российских энергоносителей, официальные лица ЕС прославляли трансатлантическое сотрудничество и высмеивали Путина за невольное укрепление европейского единства. Пять месяцев спустя Путин насмехается над усиливающимся отчаянием Европы, пишет автор.



Между тем европейское общественное мнение сместилось в сторону «антивоенного» большинства ещё до того, как Россия начала сокращать поставки газа. Общерегиональный опрос, проведённый в мае, показал, что большинство европейцев, хотя и обвиняет Москву в украинском конфликте, однако считает, что переговоры о его урегулировании важнее дальнейших усилий по победе над Россией.



Хотя с тех пор не публиковалось столь же авторитетных общеевропейских опросов, данные из отдельных стран — Греции, Испании, Италии и даже Германии — свидетельствуют о том, что всё большее число людей не согласны с политикой их правительств, которые продолжают вооружать Украину вместо того, чтобы подталкивать её к прекращению огня, говорится в статье.



«На сегодняшний день официальные лица ЕС и НАТО в основном игнорируют эти разногласия и призывают к терпению в попытках победить Россию. И редко принимается в расчёт тот факт, что эта политика никогда не подвергалась проверке на выборах. Многие ворчат, что она была навязана хорошо оплачиваемыми «брюссельскими бюрократами», которые не подотчётны ни одному избирателю из народа. Таким образом была создана «фальшивая солидарность», которая, вероятно, рухнет в результате усиления экономического давления», — пишет Инглиш.



По его словам, настоящая проверка пройдёт в сентябре, когда Италия будет голосовать за новый парламент. Эти выборы, как напоминает автор, были вызваны крахом предыдущего правительства из-за разногласий по вопросу финансирования Украины. И опросы предсказывают победу правой коалиции, за лидерами которой уже давно замечены тёплые чувства по отношению к Владимиру Путину, отмечает обозреватель The National Interest Роберт Инглиш.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).