Премьер-министр Италии Марио Драги выступал в поддержку Украины и критиковал Россию. Теперь же на его место, скорее всего, придут представители правых сил, чьи позиции в Италии сейчас особенно сильны, пишет The National Interest. А они, как отмечает автор статьи, вероятнее всего, станут вести более пророссийскую и миротворческую политику.

Марио Драги стал премьер-министром Италии в феврале 2021 года, чтобы возглавить правительство национального единства, напоминает The National Interest. Он выступил на стороне Украины, отправил помощь Киеву, способствовал укреплению восточного фланга НАТО, поддержал жёсткие санкции против России, хотя у Италии исконно тесные торговые отношения с Россией.

Поэтому автор статьи предполагает, что после отставки Драги позиция Италии в отношении России изменится. По последним опросам, правые силы на грядущих в сентябре выборах ожидает триумф. А они традиционно поддерживают Путина. Так, Маттео Сальвини носил майку с Путиным и называл его «одним из лучших правящих людей в мире», а Джорджия Мелони уверяла, что Путин защищает европейские ценности и христианскую идентичность. Наконец, Сильвио Берлускони долгое время был лучшим другом и защитником Путина на Западе.

Даже если коалиция крайне правых партий и не выиграет, всё равно позиция Италии изменится, уверен автор статьи. В Италии сильны пророссийские позиции, итальянские СМИ дают прокремлёвским голосам много эфирного времени. Хотя это и не означает, что Италия резко станет полностью поддерживать Путина. Скорее, правые силы Италии начнут проводить такую политику, которая разобьёт единство среди Запада.

Во-первых, автор статьи предполагает, что следующее итальянское правительство станет подталкивать Украину к переговорам с Россией и к территориальным уступкам. Ещё в июне Сальвини говорил о своих планах заняться миротворческой миссией в Москве. Хотя в тот раз ему пришлось отказаться от этой идеи, теперь, если он станет лидером в новой коалиции, он наверняка возобновит свои планы. Так что Италия укрепит «партию мира» на Западе и ослабит коалицию под предводительством США.

Во-вторых, вряд ли новое правительство станет поддерживать введение новых санкций против России, особенно в отношении газа и нефти. Хотя ни одна итальянская партия не выступает за выход из ЕС, крайне правые считаются евроскептиками и критикуют неспособность правительства контролировать цены на энергоносители. Учитывая тот факт, что Европе для введения санкций нужно единогласие, Брюссель лишится своей возможности усиливать санкции против России.

В-третьих, Италия, вероятно, откажется поставлять новую военную помощь Украине. В июне опрос общественного мнения показал, что итальянцы меньше всех среди стран «Большой семёрки» поддерживают идею о противостоянии с Россией военными средствами, что объясняется свойственным итальянцам после Второй мировой войны пацифизмом. Поэтому автор статьи предполагает, что итальянские чиновники будут придерживаться аргумента, что поставки оружия Киеву вносят свою лепту в «бесполезное кровопролитие».

Наконец, новое правительство скорее сосредоточится на других угрозах, вроде терроризма в Средиземноморье. Именно эти вопросы больше интересуют правые силы, которые боятся миграции. По словам автора статьи, это усилит разрыв между странами Восточной Европы, которые сконцентрированы на России, и Южной Европы, которые обращают больше внимания на угрозы, исходящие от неправительственных акторов.

Так что уход Марио Драги кажется местечковым событием, но станет вызовом для Запада. И по всему Западу возмущение политикой России стало иссякать, пишет The National Interest. А со временем плата за санкции станет довлеть над каждым человеком больше, чем эмоции. Европейский демократический строй приводит к власти правительства, которые отражают волю народа, и в Италии эта воля, скорее всего, приведёт к политике, которая ослабит общеевропейскую поддержку Украины, делает вывод автор статьи.