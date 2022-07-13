Il Giornale: Европе нужно считаться с реальностью и договариваться с Путиным

В украинском конфликте Европе пора считаться с реальностью, а не с иллюзорным стратегическим анализом, который основывается скорее на военной пропаганде, чем на фактах. Как пишет Il Giornale, именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния.

Италии сейчас не до шуток: из-за сокращения поставок российского газа расходы на конфликт на Украине лягут на плечи итальянских семей и компаний, а экономика будет годами находиться в рецессии. Как пишет Il Giornale, пора считаться с реальностью, а не с иллюзорным стратегическим анализом, который основывается скорее на военной пропаганде, чем на фактах. Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния.

Как отмечает автор материала, напрасное затягивание боевых действий лишь приведёт к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречёт Италию и Европу на экономическую катастрофу. Поэтому стоит обратить внимание на три аспекта: военный, экономический и политический.

С военным фактором, пишет автор, всё понятно: победители — россияне, а не украинцы. Ежедневные потери за эти месяцы лишили Киев лучших бойцов. В итоге линия фронта и материально-техническое обеспечение перешли в руки спешно обученных новобранцев. Этот фактор не только сводит на нет эффективность обещанных НАТО систем вооружения, но и даёт ложные надежды на гипотетическое наступление.

Экономическая реальность ещё более болезненная. Если Москва выдерживает санкции без особых проблем, то Италия и ЕС столкнулись с эффектом бумеранга. JP Morgan уже прогнозирует цены на нефть в $380 за баррель, а управляющий Банком Италии Иньяцио Виско ожидает два года рецессии в случае полного прекращения поставок российского газа. За эти два года итальянские компании потеряют всё, и в страну придёт Китай, готовый провозгласить себя настоящим победителем в конфронтации между Россией и НАТО.

Невозможность продолжать конфликт становится всё более очевидной и на политическом фронте. Тень поражения, нависшая над ноябрьскими промежуточными выборами в США из-за инфляции и цен на энергоносители, подрывает решимость Джо Байдена. Тем временем Лондон, Париж, Рим и Берлин переживают свои кризисы, на фоне которых украинский вызов теряет значимость. Германия намекает на прорыв санкционной блокады, чтобы обеспечить себе поставки российского газа. Именно поэтому, считает автор статьи, стоит прислушаться к таким мудрым старикам, как Генри Киссинджер, убеждённым в том, что с Кремлём необходимо договориться «до того, как вспыхнут восстания и появится напряжённость, которую будет трудно преодолеть».

«Если мы не договоримся сейчас, потом сделать это будет сложно. Путин завоюет Донбасс и положит глаз на Одессу, и тогда будет ещё сложнее сделать выбор: остановить его с помощью прямого вмешательства в конфликт или же принять в Европу поражённую, экономически измотанную Украину, обречённую на жизнь за счёт нашей помощи», — подводит итог автор материала.