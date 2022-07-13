NBC: финансовые проблемы вынуждают многих американцев откладывать выход на пенсию

Уход на заслуженный покой становится далёкой целью для многих пожилых жителей Соединённых Штатов. Тем, кто достиг пенсионного возраста, приходится продолжать работать, чтобы справиться с растущими расходами на продукты и бензин, передаёт NBC News.

Выход на пенсию мечты был для Рэндалла Брейди не за горами.

РЭНДАЛЛ БРЕЙДИ: Изначально я хотел уйти на пенсию через пять-шесть лет.

Отец четверых детей из Мичигана планировал покинуть должность менеджера по товарному ассортименту в 62 года. Но, по его словам, теперь этим планам угрожает опасность.

РЭНДАЛЛ БРЕЙДИ: То, что творится на фондовом рынке, то, что происходит с инфляцией, и даже беспокойство по поводу налогообложения. Всё это действительно заставило меня притормозить.

За последние полгода Брейди потерял 20 процентов пенсионных сбережений. И он, и его сын начали подрабатывать, обучая программированию и другим техническим навыкам, чтобы компенсировать нехватку средств. Тем не менее он говорит, что даже новый план уйти на пенсию в 67 лет вызывает у него беспокойство.

РЭНДАЛЛ БРЕЙДИ: Останется ли соцзащита? Будет ли продолжаться инфляция?

Брейди не одинок. Согласно новому исследованию банка BMO Harris, каждый четвёртый американец сейчас откладывает выход на пенсию из-за финансовых проблем.

ДЭВИД ДЖОН, старший советник по вопросам политики Американской ассоциации пенсионеров: Когда люди думают о выходе на пенсию, то представляют, что будут лежать на пляже, навещать внуков, путешествовать или что-то в этом роде. А если цены на еду, на бензин и почти на всё остальное растут, это означает, что приходится экономить.

Белый дом предлагает новый план, который поможет выручить до 3 миллионов рабочих и пенсионеров, которые столкнулись с сокращением пенсий из-за инвестиционных потерь. Но многие говорят, что не ждут помощи правительства. Учитель Стивен Уайт заявляет, что после выхода на пенсию на несколько лет раньше из-за пандемии он уже вернулся на работу в качестве нештатного преподавателя, чтобы свести концы с концами.

СТИВЕН УАЙТ, учитель: Я преподавал экономику и государственное управление в старшей школе на протяжении 23 лет и понимаю, как работает система. Я просто не чувствовал, что нахожусь в достаточно удобном (финансовом. — ИноТВ) положении, чтобы не работать сейчас, по крайней мере, пока цены остаются на таком высоком уровне.

ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC: Какой совет вы дали людям прямо сейчас?

ДЭВИД ДЖОН: Работайте дольше, добивайтесь максимальных социальных пособий и, прежде всего, составьте план, составьте бюджет, выясните, что вы можете себе позволить.

Эксперты говорят, что сейчас не время тратить деньги так, как будто завтра не наступит.

Эрин Маклафлин, NBC News.

Дата выхода в эфир 10 июля 2022 года.