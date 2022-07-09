Welt: большинство немцев недовольны политикой своих властей и с тревогой смотрят в будущее

Большинство немцев не поддерживает ту политику, которую проводят сейчас власти Германии, сообщает Die Welt. В целом положительно работу правительства оценивает только 41% граждан ФРГ, а 58% ей недовольны. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Infratest dimap. К тому же у всё большего числа людей в стране мысли о будущем вызывают тревогу и беспокойство, рассказывает немецкое издание.

Большинство немцев недовольны политикой своих властей и с тревогой смотрят в будущее, сообщает Die Welt. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Infratest dimap. В нём приняло участие 1327 респондентов. И только 41% заявили, что их устраивает работа федерального правительства. 58% сказали обратное.

Самой большой общественной поддержкой (47%) пользуются меры Берлина по борьбе с коронавирусом, продолжает издание, но у 51% граждан они вызывают недовольство. Курс коалиционного правительства в украинском конфликте поддерживают только 39%. При этом у 56% немцев он вызывает сомнения. Меры по защите климата устраивают 34%, и почти две третьих опрошенных ими недовольны. Сильнее же всего граждан ФРГ расстраивает инфляция: усилия властей по компенсации роста цен на товары «достаточными» считают только 22%, 76% придерживаются противоположной точки зрения.

На данный момент семь из десяти респондентов описывают своё экономическое положение как «хорошее» или «очень хорошее». Но в то же время немцы смотрят в будущее «со скепсисом и тревогой». Они опасаются дефицита энергии и утраты покупательной способности. Почти половина граждан ФРГ (48%) боятся, что через год их финансовое положение ухудшится.

И всё же несмотря на возможные трудности многие немцы (57%) и дальше готовы поддерживать санкционные меры против России, рассказывает Die Welt. Не уступать в конфликте с Москвой несмотря на возникающие из-за этого проблемы готовы от 85% до 90% сторонников зелёной партии. 70% социал-демократов и большинство тех, кто поддерживает Свободную демократическую партию Германии. А вот с «Альтернативой для Германии» (АдГ) дела обстоят совершенно иначе: большинство её сторонников не готовы терпеть лишения ради того, чтобы наказать Россию. К тому же опрос по поводу поддержки санкций выявил раскол между восточной и западной частями Германии. Большинство жителей на Востоке отвергают штрафные меры против России, а поддерживает их только меньшинство в 42%.

В целом общий рейтинг коалиционного правительства сохраняется на уровне 50%, однако зелёные смогли опередить социал-демократов на 4 пункта, получив 23% поддержки. Свободные демократы набрали 8%, коалиция ХДС/ХСС — 27%, а АдГ и левые 11% и 4% соответственно. Самыми популярными политиками в стране остаются зелёные, а именно министр иностранных дел Анналена Бербок (58%) и министр экономики Роберт Хабек (55%). Третье место занимает канцлер Олаф Шольц (44%). На четвёртом находится министр финансов Кристиан Линднер (37%). По сравнению с прошлым месяцем его рейтинг упал на пять процентов, отмечает Die Welt.