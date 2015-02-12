iDNES.cz: «Недоучки из Пентагона» не думали, что Россия даст отпор

Хотя Запад после распада СССР «отгрызает кусок за куском от российского коридора безопасности», лишь «киевские безумцы и недоучки из Пентагона» могли думать, что Путин закроет глаза на происходящее, пишет iDNES.cz. Автор статьи уверен, что России есть чем ответить на натиск США и на Украине, и в Чехии.