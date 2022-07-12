Marca: Гейтс предупредил о приближении нового глобального экономического кризиса

Создатель популярной компьютерной системы Windows Билл Гейтс опасается, что вскоре мир может столкнуться с новым глобальным экономическим кризисом. По его мнению, это может осложнить ситуацию на фоне кризиса в сфере здравоохранения, учитывая, что полностью победить COVID-19 до сих пор не удаётся, сообщает Marca.

Основатель компании Microsoft, а ныне — филантроп и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс всегда имеет собственное мнение о текущей ситуации в мире, пишет Marca. По его прогнозам, последствия пандемии COVID-19, которая до сих пор продолжается во многих регионах мира, вкупе с негативным влиянием обострившегося конфликта на Украине приводят к тому, что на нас надвигается новый глобальный экономический кризис.



Сложная ситуация, которая сейчас складывается в сфере экономики, в сочетании с кризисом в области здравоохранения на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции будет иметь многочисленные негативные последствия практически для всех стран, предупредил миллиардер в эфире телеканала CNN. По его словам, все те проблемы, которые уже существуют сегодня, приведут к дальнейшему глобальному экономическому спаду в мире в ближайшем будущем.



Ситуация осложняется тем, что уровень государственного долга достиг рекордного уровня, при этом проблемы с цепочками поставок на мировых рынках лишь усиливаются, пояснил Гейтс. По его прогнозам, всё это ускорит рост инфляции в развитых экономиках мира и вызовет дальнейшее повышение процентных ставок, что в конечном итоге спровоцирует экономический спад.



«Боюсь, у пессимистов есть довольно сильный аргумент, который меня очень беспокоит», — подчеркнул Гейтс. Он также дал всем следующую рекомендацию о том, как лучше подготовиться к преодолению кризиса: «Вы можете быть оптимистами в долгосрочной перспективе только в том случае, если вы в достаточной мере пессимист, чтобы выжить в краткосрочной перспективе».