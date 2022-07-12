Bloomberg: несмотря на санкции США и Европы, профицит по текущим операциям России достиг рекордной отметки

Несмотря на санкции Запада, профицит счёта текущих операций платёжного баланса России во втором квартале этого года составил рекордные $70,1 млрд, сообщает Bloomberg. Этот квартальный показатель оказался самым высоким как минимум с 1994 года, говорится в статье.
Профицит счёта текущих операций платёжного баланса России во втором квартале этого года оценён в рекордные $70,1 млрд, поскольку рост доходов от экспорта энергоносителей и сырьевых товаров помог Москве компенсировать влияние санкций США и Европы, введённых в связи с украинским конфликтом, сообщает Bloomberg.
По данным ЦБ РФ, профицит счёта текущих операций — широчайший показатель торговли товарами и услугами — оказался самым большим по крайней мере с 1994 года.
Вызванное санкциями падение импорта поспособствовало этому профициту, который стал ключевым экономическим спасательным кругом России в то самое время, когда США и их союзники пытаются её изолировать.
По данным ЦБ РФ, за первые шесть месяцев 2022 года профицит достиг $138,5 млрд.
После ввода войск на Украину Москва, как указывается в статье, перестала публиковать подробные данные об импорте и экспорте, но эти потоки можно оценить по информации, предоставляемой странами-партнёрами.
В мае появились признаки того, что импорт в Россию стабилизировался, поскольку экономика адаптировалась, а бизнес начал искать новые маршруты для поставок.
Как отмечает Bloomberg, быстрорастущее положительное сальдо счёта текущих операций России в сочетании со строгим контролем за движением капитала поспособствовали тому, что в этом году среди валют развивающихся стран рубль демонстрирует наилучшие показатели.
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