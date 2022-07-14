Handelsblatt: каждый сам за себя — у Европы нет общего плана на случай полного прекращения поставок газа из России

Страны Евросоюза планировали разработать общий план действий в случае полного прекращения поставок российского газа в течение многих лет, пишет Handelsblatt. Однако лихорадочные попытки заключить соглашения о солидарности в области энергоснабжения предпринимаются в настоящий момент лишь Германией — другие страны на призывы Еврокомиссии пока не реагируют. По мнению экспертов, успешность этих попыток будет иметь для Европы грядущей зимой решающее значение.

Хорватия уже испытала на себе, что происходит со страной в случае прекращения поставок газа. В январе 2009 года Россия прекратила транзит газа через территорию Украины, и европейские правительства запаниковали. Все были озабочены исключительно собственным энергоснабжением, и Хорватия оказалась в изоляции. Страна закрыла фабрики и торговые центры, чтобы не ставить под угрозу снабжение частных домохозяйств, пишет Handelsblatt.

Чтобы подобное больше не повторилось, страны ЕС годами планировали разработать план действий в случае чрезвычайных ситуаций. Но лихорадочные попытки заключения соответствующих соглашений предпринимаются лишь сейчас.

Как отмечает эксперт в области энергетики Вальтер Больц, результат этих попыток будет иметь решающее значение грядущей зимой: «Главное, чтобы солидарность между странами ЕС была сохранена, — отмечает он. — Если это не сработает, у некоторых стран, включая Германию, возникнут более серьёзные проблемы».

Дело в том, что в случае дефицита Германия будет зависеть от соседних стран. Танкеры со сжиженным газом пока не могут причаливать к германским берегам, а часть газа, хранящегося немецкими компаниями, находится не в Германии, а в Австрии.

Как отмечает издание, если во время кризиса каждый будет думать исключительно о собственном энергоснабжении, во многих странах может возникнуть дефицит, хотя газа во всей Европе будет хватать на всех. Так было и с Хорватией в 2009 году: французский поставщик хотел направить туда газ, но правительство Италии решило, что газ не должен покидать страну. Поэтому французы не сумели забронировать мощности трубопровода, с помощью которого они смогли бы переправить газ через Италию и Словению в Хорватию.

После этого государства ЕС решили, что будут обеспечивать газоснабжение с помощью системы соглашений о солидарности. Об этом говорится в так называемом «регламенте SOS», который предусматривает три уровня опасности.

Если российская государственная компания «Газпром» не возобновит поставки по газопроводу «Северный поток — 1», то возникнет дефицит, и в таком случае, вероятно, будет объявлен один из уровней чрезвычайной ситуации. Необходимость введения чётких ограничений на потребление в промышленности в настоящий момент не оспаривается никем.

Чем холоднее зима, тем больше вероятность того, что это повлияет на другие страны-получатели. Не поможет даже скорый запуск немецкого СПГ-терминала — на мировом рынке сжиженного газа покупать уже нечего.

Затем было бы необходимо как можно эффективнее распределить газ, находящийся в хранилищах, и оставшиеся поставки. «Словакию и Чехию в случае чрезвычайной ситуации также придётся снабжать немецкой электроэнергией, — отмечает экономист Георг Захман из Института Брейгеля в Брюсселе. — Для Германии решающее значение будет иметь продолжение поставок из Франции. Нидерланды и Бельгия также играют важную роль».

Совсем недавно, в мае, в своей новой стратегии REPower EU Еврокомиссия призвала к заключению соглашений о солидарности. Но пока в Европе их всего шесть. У Германии есть соглашения с Данией и Австрией, друг друга поддерживают страны Прибалтики и Финляндия, а также Италия и Словения.

Министр экономики Роберт Хабек ведёт переговоры о заключении дальнейших соглашений. В начале недели он согласовал ключевые моменты с Чехией. Соглашение должно быть расширено за счёт Австрии. «Это довольно сложная задача», — признался он. Германия уже несколько недель настаивает на заключении соглашений, но другие страны пока не реагируют.

Правительство Франции утверждает, что оно, «конечно, обязано соблюдать европейские правила и реагировать на этот запрос». Однако прояснить необходимо не только юридические вопросы. Министерство энергетического перехода Франции заявило, что как раз изучает возможности поставок газа из Франции в Германию через Обергайльбах. До сих пор таким способом переправлялся лишь российский газ — в обратном направлении.

Рынки газа во всей Европе взаимосвязаны. Например, поставки сжиженного газа для Германии могли бы быть перенаправлены во Францию, если бы норвежский газ, который фактически предназначается для Франции, перекачивался бы в Германию. Такие перекрёстные сделки нормальны, но при серьёзном дефиците могут возникнуть проблемы.

Хабек предостерегает от «изоляции в условиях дефицита». Германия зависит от солидарности с другими и, наоборот, другие зависят от солидарности с Германией. Два уже существующих соглашения с Данией и Австрией были заключены ещё его предшественником Петером Альтмайером.

Отношения между Австрией и Германией особенно запутаны. Хранилище в австрийском Хайдахе, в котором в настоящее время хранится 6000 тераватт-часов газа, не подключено напрямую к австрийской энергосистеме, а находится под управлением Германии.

С другой стороны, австрийские федеральные земли Форарльберг и Тироль являются частью германской сети и не подключены к трубопроводам, ведущим в Австрию. Если одно из двух государств решит прекратить продажу газа за границу, в этих регионах очень быстро могут начаться беспорядки.

«Националистические настроения никогда нельзя исключать», — отмечает эксперт в области энергетики Вальтер Больц. По его словам, соглашения о солидарности могли бы изменить ситуацию, даже если бы они не давали стопроцентной гарантии того, что государства действительно будут готовы поддержать друг друга в чрезвычайной ситуации.

Их эффект, вероятно, также будет зависеть от поведения стран-получателей. «Ни одна страна не поможет той, которая ранее не сделала всё для того, чтобы сберечь газ», — считает экономист Георг Захман. В Брюсселе опасаются, что Германия не откажется от планов по осуществлению поэтапного отказа от атомной энергии.

«Мы ещё многое можем сделать для значительного снижения социальных, экономических и политических издержек, связанных с остановкой поставок из России. Прежде всего, мы должны начать экономить уже сейчас», — подчёркивает Захман, передаёт Handelsblatt.