Bloomberg: ЕС разрабатывает срочные меры на случай полной остановки поставок российского газа

Европейский союз готовит документ с предложением срочных мер на случай внезапной и полной остановки поставок газа из России, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, в перечень предлагаемых решений входит переключение между видами топлива, поощрение сокращения потребления газа промышленными предприятиями и ограничение пользования системами обогрева и охлаждения.

Европейский союз разрабатывает ряд срочных экономических мер, в числе которых сокращение использования систем отопления и охлаждения для смягчения последствий возможного прекращения поставок российского газа, сообщает Bloomberg. Из документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News, следует, что Европейская комиссия всерьёз опасается резкого прекращения поставок топлива Москвой в одностороннем порядке. «Незамедлительные действия могут уменьшить воздействие внезапного перебоя в поставках на треть», — говорится в документе ЕС, принятие которого намечено на 20 июля.

Как отмечает издание, самой большой проблемой ЕС этой зимой станет обеспечение достаточных запасов газа для удовлетворения пикового спроса на отопление и электроэнергию. Эти запасы также позволяют перемещать газ через границы внутри ЕС, чтобы обеспечить достаточное снабжение всех стран-членов.

Согласно документу, моделирование, проведённое операторами газовых систем ЕС, показывает, что в случае полной остановки поставок по состоянию на июль объём запасов топлива может составить от 65% до 71% в начале ноября, что значительно ниже целевого показателя в 80%. При этом, если бы сбой в поставках произошёл на более позднем этапе, в октябре или в последующие месяцы, дефицит, вероятно был бы меньше, но также меньше времени осталось бы для исправлени ситуации.

«Газовая ситуация в ЕС находится на критическом уровне», — говорится в документе комиссии. Европейские власти призывают к экономии даже пользователей, находящихся под защитой государства, таких как домохозяйства и операторы государственных зданий, а кроме этого — производителей, имеющих возможность менять используемое топливо, и электроэнергетическую отрасль.

Проект руководства для государств-членов также предусматривает следующие действия: переключение между типами топлива как в промышленности, так и в энергетике в целях превентивной экономии газа; рыночные меры, включая аукционы или тендерные системы, в которых правительства поощряют сокращение потребления крупными пользователями — по большей части промышленными предприятиями; информационные кампании по теме сокращения расходов на отопление и охлаждение, а также обязательные ограничения на время обострения кризиса.