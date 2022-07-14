Berliner Zeitung: глава немецкой энергетической компании посоветовал немцам меньше мыться ради экономии энергии

Все граждане ФРГ должны внести свой вклад в экономию энергии, заявил глава компании GASAG Георг Фридрихс в своём интервью Berliner Zeitung. По словам Фридрихса, люди должны сократить время приёма душа и мытья рук, чаще пользоваться велосипедом, а также понизить среднюю температуру своих жилищ.
В вопросе дальнейших поставок газа Германия должна быть готова ко всему, заявил глава немецкой энергетической компании GASAG Георг Фридрихс в своём интервью для Berliner Zeitung. В этой связи Фридрихс отметил, что ФРГ должна экономнее расходовать энергию.
Фридрихс подчеркнул, что у правительства есть план на случай чрезвычайного положения. Согласно этому плану, приоритетное энергетическое снабжение будет обеспечено для частных домохозяйств, школ, больниц и важной инфраструктуры.
При этом глава GASAG отметил, что свой вклад в экономию энергии должен внести каждый, особенно если Германия ставит перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2040 году. В частности, Фридрихс порекомендовал сократить время приёма душа, полосканий и мытья рук, поскольку 20% всей энергии расходуется на горячую воду. Кроме того, он посоветовал гражданам чаще пользоваться велосипедом.
Что касается средней температуры в домах, то Фридрихс отметил, что разным людям комфортен разный уровень отопления. «Старому или больному человеку требуется на два градуса Цельсия больше, чем молодому и тренированному, способному прожить зимой с двумя свитерами и занимающемуся бегом по лестницам», — приводит издание слова Фридрихса. При этом он отметил, что всем гражданам стоит проверить, какой уровень понижения температуры является для них пределом.
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