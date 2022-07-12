УП: демократия в опасности — Зеленский раскритиковал Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока»

Владимир Зеленский назвал неприемлемым исключение, сделанное Канадой для турбины российского газопровода «Северный поток». Как передаёт «Украинская правда», Зеленский считает это опасным прецедентом, поскольку подобные решения в Москве будут восприниматься исключительно как проявление слабости.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым исключение из санкционного режима предоставление Канадой турбины для российского газопровода «Северный поток», и считает это опасным прецедентом. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но всё же решила передать фактически России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен, причём опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира», — считает Зеленский.

Он подчеркнул, что решения о санкционном исключении будут восприниматься в Москве исключительно как проявление слабости.

«И теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому надо готовиться, именно это теперь провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления», — добавил украинский президент.

Зеленский призвал пересмотреть решение о передаче турбины, «влекущее многие другие проблемы».

«Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы», — подытожил он.