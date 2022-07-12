УП: демократия в опасности — Зеленский раскритиковал Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым исключение из санкционного режима предоставление Канадой турбины для российского газопровода «Северный поток», и считает это опасным прецедентом. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.
«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но всё же решила передать фактически России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен, причём опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира», — считает Зеленский.
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