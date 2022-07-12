N-TV: ради экономии газа Германия возрождает свои ТЭС

Правительство ФРГ собирается уже в среду одобрить план по реактивации некоторых ТЭС, пишет N-TV. Причина такого шага заключается в необходимости экономить газ, часть которого сжигается при производстве электричества.
Правительство ФРГ планирует заменить газовые электростанции на ТЭС, сообщает N-TV. Соответствующий закон на прошлой неделе был одобрен в бундестаге. Ожидается, что правительство согласует требуемый порядок действий в среду.
Как отмечает издание, причина принятия такой меры заключается в желании экономить газ. В частности, активизация использования ТЭС поможет сократить число газа, сжигаемого для производства электричества.
N-TV сообщает, что мера правительства в первую очередь затронет те ТЭС, которые планировалось вывести из строя в этом или следующем году. Уже на прошлой неделе управляющие некоторых ТЭС получили распоряжение подготовить электростанции к пуску. Согласно данным немецкого федерального сетевого агентства, в первую очередь планируется запускать ТЭС на юге страны.
В случае необходимости с октября можно будет реактивировать даже особо вредные ТЭС, пишет N-TV. Цель заключается в том, чтобы снизить потребление газа настолько, чтобы поддерживать заполненность хранилищ даже в условиях малого объёма поставок. Мера с ТЭС считается решающей, для того чтобы избежать зимних ограничений в работе промышленности.
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