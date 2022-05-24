Bloomberg: Германия возобновит работу своих ТЭС в случае прекращения поставок российского газа

План правительства ФРГ на случай чрезвычайной ситуации предусматривает возобновление работы ТЭС в случае прекращения поставок российского газа, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, сейчас все немецкие ТЭС находятся в резерве: многих из них ранее планировалось закрыть в рамках программы по отказу от угля.
Германия планирует возобновить работу своих ТЭС, в случае если Россия прекратит поставки газа, сообщает Bloomberg. Как пишет издание, такой шаг описан в плане на случай чрезвычайной ситуации.
ФРГ готова прибегнуть к отчаянным мерам для поддержания работы своей промышленности, даже если это будет означать увеличение вредных выбросов в атмосферу, пишет Bloomberg. На данный момент немецкие ТЭС находятся в резерве: многие из них планировалось закрыть в рамках программы по отказу от угля. При этом партия зелёных даже радикализировала её, планируя полностью отказаться от угля не к 2038-му, а к 2030 году.
Как пишет издание, немецкие энергетические компании уже заявили о том, что могут реактивировать ТЭС в случае необходимости. В концерне Uniper отметили, что могут возобновить работу ТЭС общей мощностью в 3 гигаватт. Всего же в резерве у Германии ТЭС общей мощностью в 6 гигаватт, сообщает Bloomberg.
Даже несмотря на это, заменить российский газ будет трудно, считает издание. Кроме того, Германия имеет зависимость и от российского угля. Как отмечает Bloomberg, общая зависимость стран ЕС от российского угля составляет почти 70%.
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