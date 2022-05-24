Das Erste: украинский кризис лишает немецких фермеров шанса получить прибыль

Фермеры Германии жалуются на значительное повышение цен, к примеру, на удобрения и корма для животных, причём расходы продолжают расти, отмечает телеканал Das Erste. В итоге боевые действия на Украине практически не оставляют немецким фермерам шанса на получение прибыли, поэтому отрасль требует, чтобы высокие траты компенсировались повышением цен на сельскохозяйственную продукцию.

Ассоциация немецких фермеров крайне встревожена. Боевые действия на Украине практически не оставляют фермерам здесь, в Германии, возможности доходной работы. Существенное повышение цены на удобрения и корма для животных нужно компенсировать более высокими ценами на сельскохозяйственную продукцию — такое требование выдвигает отрасль. Сегодня Ассоциация немецких фермеров представляет предложения по безопасности снабжения.

Кризисы мировой политики достигли и аграрного товарищества в бранденбургском Треббине. У фермера Яны Гэберт ещё не было такого лета, как это. Её будущее по нынешним расчётам уже вряд ли может быть доходным. Ясно только, что всё будет становиться дороже.

ЯНА ГЭБЕРТ, фермер: Проблема в том, что в этом году у нас идёт взрывной рост расходов, и он не прекращается. Мы сейчас просто не знаем, сколько что-то будет стоить летом. Это расходы на электричество, электроэнергию. То есть сейчас это всё равно что ехать сквозь туман: мы продвигаемся к цели, но ещё не знаем, с каким результатом.

Из-за высоких цен аграрное товарищество закупило меньше удобрений, чем ему обычно было необходимо — соответственно, меньше должен получиться и урожай. Ассоциация фермеров сегодня требует классифицировать газоснабжение сельского хозяйства, например, для производства удобрений, как системообразующее.

УДО ХЕММЕРЛИНГ, генеральный секретариат Ассоциации немецких фермеров: В среднесрочной перспективе мы предлагаем создать резервный запас удобрений. Почему? Потому что производство удобрений непосредственно зависит от газоснабжения — и, таким образом, в данный момент, от России. Мы должны и тут стать немножко более независимыми, более независимыми от кризисов.

В Треббине они теперь хотят усиленно выращивать подсолнухи, потому что спрос на растительное масло с началом военных действий на Украине значительно увеличился.

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.