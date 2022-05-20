France 24: в США обвинили Россию в использовании продовольствия «как оружия»

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил в ходе специального заседания Совбеза ООН, что Москва использует продовольствие как «оружие», по сути, взяв «в заложники» украинское зерно, передаёт France 24. По данным канала, постпред России при ООН Василий Небензя в ответ подчеркнул, что обстановка продовольственной нестабильности сложилась в мире несколько лет назад.

Совет Безопасности ООН по инициативе США провёл заседание для обсуждения одного из последствий российской спецоперации на Украине: с точки зрения Вашингтона, мировые запасы продовольствия оказались «в заложниках» у Москвы.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Российское правительство, судя по всему, полагает, что применение продовольствия в качестве оружия поможет ему достичь того, чего ему не помогает достичь военная операция. В результате действий российского правительства в украинских элеваторах сейчас без какой-либо пользы лежит около 20 миллионов тонн зерна, а мировые запасы продовольствия тем временем сокращаются.

Россия от обвинений со стороны США отмахнулась, отметив, что проблема со снижением уровня продовольственной безопасности существовала и раньше.

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН: Давайте вспомним, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в этом году. О возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил ещё в 2020 году.

По данным ООН, боевые действия на Украине привели к резкому сокращению объёма экспорта продовольствия из этой страны. В результате цены на основные продовольственные товары выросли примерно на 30%, что стало особенно серьёзной угрозой для Ближнего Востока и Африки.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Продовольствия в мире достаточно для всех. Проблема заключается в его распределении — и она непосредственно связана с боевыми действиями на Украине. Любое содержательное решение для проблемы мировой продовольственной нестабильности потребует возвращения на мировые рынки сельхозпродукции Украины, а также продовольствия и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на конфликт.

Рост цен также бьёт и по гуманитарным инициативам самой ООН по борьбе с продовольственной нестабильностью. В настоящий момент на экстренном уровне недоедания — то есть всего в шаге от голода — находятся 44 миллиона людей в 38 странах по всему миру.

Дата выхода в эфир 20 мая 2022 года.