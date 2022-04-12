Independent: британские фонды продовольствия бьют тревогу — их на всех не хватает

Представители британских фондов продовольствия, которые бесплатно обеспечивают неимущее население едой, написали письмо в правительство с требованием принять срочные меры, пишет The Independent. Дело в том, что количество обращений к ним увеличилось в полтора-два раза за последние несколько месяцев. В итоге они предупреждают, что скоро им придётся отказывать голодающим британцам в помощи.

Независимая сеть продовольственной помощи, которая состоит более чем из 550 фондов продовольствия со всей Великобритании, отправила письмо на имя премьер-министра Бориса Джонсона и главы Министерства финансов Риши Сунак, в котором рассказала о своём тяжёлом положении, пишет The Independent. По их словам, они столкнулись с большим ростом числа запросов на помощь. Связано это с высокими счетами на оплату электроэнергии, ростом цен на еду и медицинское страхование. Из-за этого многие семьи оказываются на грани выживания и в некоторых фондах продовольствия число запросов с конца 2021 года выросло вдвое.

Поэтому ассоциация просит британские власти принять срочные меры, чтобы побороть бедность и голод, которые стремительно растут. Так, например, они призывают проиндексировать дотации на 8% в соответствии с ожидаемой инфляцией, тогда как правительство проиндексировало их лишь на 3,1%. Кроме того, они настаивают, что семьи не должны ждать этих дотаций: тем, кто находится в наихудшей ситуации, нужно дать деньги напрямую. «Фонды продовольствия на грани критического состояния», — пишут они в письме. По их словам, правительство должно срочно принять меры — и не просто выдавать деньги фондам, но работать с самой проблемой бедности людей.

Так, управляющая фондом продовольствия из Кента рассказала The Independent, что сейчас они помогают ежемесячно около 2 тыс. человек, и это вдвое больше, чем было в октябре. «Это самая большая бедность, что я видела за 30 лет, — заявила она. — Люди приходят к нам в слезах, говорят: либо я плачу по счетам, либо кормлю детей. И я отвечаю: платите по счетам, а мы накормим детей».

Некоторым фондам продовольствия уже пришлось сократить объёмы еды, которую они предоставляют. Один из координаторов фонда продовольствия из Ливерпуля рассказал, что в 2020 году они выделяли по 220 пакетов еды в неделю, а сейчас это количество дошло до 400, и самый резкий рост пришёлся на последние пару месяцев. Он рассказывает, что некоторые семьи живут в одной комнате, потому что не могут позволить себе отапливать всю квартиру. Некоторые перешли на стирку руками, чтобы не платить за работу стиральной машины. Кто-то укутывается в одеяла, чтобы не использовать дорогое отопление. А некоторые пенсионеры целый день ездят на автобусе, чтобы оставаться в тепле.

Кроме того, представители фондов говорят, что им стали меньше жертвовать денег. Поэтому они предупреждают, что некоторые организации могут развалиться, некоторые люди могут так и остаться в нищете. Компания «Гражданский совет» зафиксировала рекордное число людей в кризисной ситуации. В марте за помощью в фонды продовольствия обратились почти 25 тыс. человек — это на 44% больше, чем в это же время год назад.

Женщина по имени Коллетт, с которой пообщался журналист издания, рассказала, что она недоедает, чтобы двое её детей имели достаточно еды. Она стала обращаться в фонды продовольствия после того, как в декабре ввели новые тарифы — в итоге её плата за газ и электроэнергию выросла в полтора раза. Сейчас её долг перед коммунальными службами составляет почти £1 тыс., и её пугает перспектива, что в октябре случится новый рост цен, пишет The Independent.