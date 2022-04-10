Bloomberg: британское правительство оставило без поддержки в кризис более 5 млн безработных британцев

Кризис стоимости жизни в Великобритании сильнее всего отразится на 5,3 млн не занятых британцев, которых правительство оставило без необходимой поддержки, сообщает Bloomberg. Так, несмотря на то, что 1 апреля цены на газ и электричество в стране выросли на 54%, социальные выплаты возросли всего на 3,1%.

Увеличение счетов за электроэнергию, рост стоимости продуктов питания и рост ставок по кредитам становится тяжёлым испытанием для всех без исключения британцев. Тем не менее, как пишет Bloomberg, некоторые жители Великобритании ощутят на себе последствия кризиса стоимости жизни сильнее других, и это связано скорее с политикой, чем с экономикой.

28 марта в британском парламенте канцлер казначейства Риши Сунак заявил, что решил поддержать работающих людей, а не тех, кто не может найти работу, признав, что правительство могло бы направить эти деньги в систему социального обеспечения, но не сделает этого. Именно эта группа может сильнее прочих пострадать в ходе текущего кризиса, уже пережив потрясения, вызванные брекситом, пандемией и десятилетием жёсткой экономии после глобального финансового краха. Хотя растущие расходы бьют по людям по всей Европе, ни одна крупная экономика не оставляет своё не занятое население в столь уязвимом положении.

В Великобритании насчитывается 5,3 млн человек, которые могли бы работать, но зависят исключительно от государственной помощи. Это число приблизительно равно числу всех жителей Шотландии и составляют десятую часть людей трудоспособного возраста Соединённого Королевства.

При этом рост цен по сравнению с увеличением социальных выплат в этом году означает, что всё больше британцев вынуждены прибегать к услугам продовольственных банков и обращаться за краткосрочными денежными займами под высокие проценты.

Счета за продукты питания и электроэнергию — учитывая, что с 1 апреля цены на газ и электричество выросли на 54%, — теперь составляют большую часть бюджета британцев. При этом социальные выплаты увеличены всего на 3,1%, что меньше половины роста минимальной заработной платы в стране. В связи с этим удар по уровню жизни тех, кто рассчитывает на государственные пособия, может быть в пять раз сильнее, чем удар по занятому населению. По данным правительства, в ближайший год реальные доходы британцев в целом упадут сильнее, чем когда-либо с момента начала учёта в 1950-х годах.

«У нас очень низкий коэффициент замещения дохода по сравнению практически с любой другой европейской страной. Мы находимся в самом низу турнирной таблицы», — заявил глава отдела политики по вопросам семьи, социального обеспечения и работы благотворительной сети Citizens Advice Морган Уайлд, добавив, что пока лишь предстоит оценить, «насколько всё плохо».

Bloomberg, со ссылкой на данные Организации экономического развития и сотрудничества за 2021 год, пишет, что для не занятых людей Великобритания уже резко отличается от других стран Европы. По их данным, одинокий бездетный житель Соединённого Королевства, потерявший работу, на которой получал среднюю по стране зарплату, может рассчитывать всего на 15% от своего дохода при обращении за помощью в рамках системы универсального кредита, введённой правительством в 2013 году. В Германии и Франции, где пособия более тесно связаны с трудовым стажем, эти цифры составляют 59% и 68% соответственно. Даже если учесть субсидии на жилье, в Великобритании госпомощь покрывает лишь 38% ранее получаемого дохода.

Как пишет новостное агентство, всё это сводится к политике. А после принятия пакета мер рейтинг Сунака среди избирателей стал стремительно сокращаться. По данным опроса YouGov, проведённого 4-5 апреля, то есть ещё до того, как выяснилось, что его жена Акшата Мурти не имеет домицилия на территории Великобритании, около 57% опрошенных относятся к нему скептически. По сравнению с 60% респондентов, которые благосклонно относились к нему два года назад, во время пандемии. Оппозиционная Лейбористская партия тем временем лидирует в опросах консерваторов с конца прошлого года, хотя выборы должны состояться только в 2024 году.

Увеличение выплат для тех, кто не работает, рассчитывается на основе уровня инфляции за предыдущий год. Исходя из текущего прогноза инфляции, в следующем году они вырастут на 7,5%, что станет самым большим увеличением в истории. В связи с чем эксперты призывают перенести часть роста пособий со следующего года на этот год.

Впрочем, как сообщает Bloomberg, для работающего населения Великобритании налоговые и политические меры Сунака эксперты называют прогрессивными. Так, минимальная заработная плата в этом году выросла на 6,6%. Кроме того, был повышен порог для налога на заработную плату.