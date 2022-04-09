Le Figaro: Франция задумалась о точечных отключениях газа из-за угрозы сбоя поставок из России

В правительственной газете Франции вышел указ, предусматривающий точечные отключения газа для крупных потребителей энергии в случае сокращения поставок голубого топлива из России, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, аналогичные меры предусматриваются и для потребителей электроэнергии.

Согласно указу, опубликованному в пятницу в правительственной газете Journal officiel, во Франции могут потребовать точечного отключения газа крупным потребителям, чтобы справиться с возможным прекращением поставок из России следующей зимой, сообщает Le Figaro.

Как подчеркнуло на прошлой неделе Министерство экологии страны, это «крайняя мера», которая затронет только самых крупных игроков, потребляющих более 5 гигаватт-часов энергии в год. По данным правительства, таких во Франции около 5 тыс. Частных лиц эта инициатива не коснётся.

Такие потребители получат запрос от газораспределительной компании с просьбой предоставить дополнительную информацию о своей деятельности или «экономических последствиях, которые они понесут в случае сокращения или прекращения потребления газа», а также контактные данные для связи с ними в любое время в случае поступления указаний о «разгрузке». Предприятия должны будут ответить на запрос в течение двух месяцев, в противном случае их ждёт штраф.

В случае необходимости отключения этих игроков будут выполняться в приоритетном порядке, чтобы избежать ущерба для потребителей, которые могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями из-за отключения газа, и объектов, представляющих общественный интерес (школы, больницы, дома престарелых). Требование необходимо будет выполнить в течение двух часов.

Использование «разгрузки» также предусмотрено в качестве крайней меры в отношении потребления электроэнергии, чтобы избежать масштабного и неконтролируемого отключения, если потребление в какой-то момент превысит количество доступного электричества. Если прекращения подачи электроэнергии крупнейшим потребителям будет недостаточно, возможно отключение электроэнергии примерно в 200 тыс. домов на два часа, передаёт издание.