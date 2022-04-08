NTD: Греция увеличит добычу угля для отказа от газа

Для сокращения зависимости от газа Греция планирует увеличить объём выработки энергии на угле, увеличив его добычу на 50%. Как передаёт NTD, страна планировала полностью отказаться от этого ископаемого топлива до 2028 года, однако теперь ей приходится пересматривать свои планы.

Солнечная электростанция мощностью 204 мегаватта. Её открывает на севере Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис.

СЭС построила крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Греции Hellenic Petroleum. Электроэнергией обеспечат 75 тысяч домов.

К энергосистеме страны станция подключится в ближайшие недели.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Наша цель как нации — получать дешёвую и чистую энергию от солнца, от наших ветров, от наших вод, от наших геотермальных ресурсов. Это создаст новые рабочие места и даст нам не только чистую, но и дешёвую энергию для домов и компаний.

Впрочем, премьер-министр отмечает, что стране одновременно придётся увеличить добычу угля. По его словам, это проблема всей Европы, не только Греции.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС: Да, в последующие два года будет логично увеличить объём выработки энергии на угле, увеличив его добычу на 50 процентов. Так мы сократим зависимость от газа. Но это временно.

К 2030 году страна планирует увеличить долю зелёной энергии до 35 процентов. А в 2020-м она превзошла промежуточную цель, достигнув почти 22 процентов.

При этом 40 процентов своих годовых потребностей страна вырабатывает за счёт российского газа.

Раньше основным источником энергии в Греции был уголь. Теперь его доля незначительна. Полностью отказаться от этого ископаемого топлива страна планировала до 2028 года. Однако теперь, возможно, пересмотрит свои планы.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2022 года.