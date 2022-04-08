N-TV: ЕС решил отказаться от угля из России — через четыре месяца, когда подготовится

Страны Евросоюза ввели новый, пятый пакет санкций против России, предусматривающий отказ от покупки российского угля, сообщает немецкий телеканал N-TV. Это первый случай введения эмбарго в энергетическом секторе. Прекратить закупки Европа планирует через четыре месяца. До этого объявляется переходный период, чтобы такие страны, как Германия, получающая 50% угля из России, могли подготовиться к переходу на другие источники энергии.

27 стран ЕС ввели пятый крупный пакет санкций против России, сообщает немецкий телеканал N-TV. Предложения Еврокомиссии, одобренные постоянными представителями стран-членов в четверг вечером, также включают запрет на импорт угля — это первый случай введения эмбарго в энергетике.

По данным Ассоциации импортёров угля, почти половина из 31,82 млн тонн, импортированных Германией в 2020 году, поступила из России. За ними с большим отрывом следовали закупки из США и Австралии. Сюда входит как каменный уголь, так и кокс, который используется, например, при производстве стали. По данным Министерства экономики, до начала украинского кризиса на российский уголь приходилось около 50% потребления каменного угля в Германии.

Доля российского каменного угля уже сокращается, уверяет N-TV. Как недавно объявило Министерство экономики в «Докладе о ходе работы по энергетической безопасности», большое количество операторов электростанций полностью откажутся от российского каменного угля или значительно сократят его использование к началу лета. Крупные промышленные потребители угля, особенно сталелитейная промышленность, также уже меняют свои контракты на поставку. Благодаря изменениям в контрактах, зависимость от угля снизится с 50% до примерно 25% в ближайшие несколько недель, прогнозирует немецкий телеканал. Это будет происходить постепенно начиная с апреля: «К осени Германия может стать независимой от российского угля».

Последствия эмбарго на российский уголь зависят, прежде всего, от выбранного момента. Принятый сейчас пакет санкций ЕС предусматривает переходный период перед запретом на импорт — по просьбе некоторых стран, включая Германию, он продлится четыре месяца. Еврокомиссия предложила три месяца. В докладе Министерства экономики, представленном Комитету по экономическим вопросам бундестага, говорится, что перестройка цепочек поставок ещё не завершена, поэтому немедленное замораживание поставок может привести к дефициту угля через несколько недель. Это, в свою очередь, может оказать влияние на сектор электроэнергетики. Если объёмы российского импорта в краткосрочной перспективе окажутся недостаточными, для выработки электроэнергии будут использованы запасы на электростанциях и временно хранящийся каменный уголь в портах: «Этих запасов хватит примерно на четыре-шесть недель, в зависимости от работы электростанций». Когда запасы будут израсходованы, отдельные электростанции, вероятно, придётся закрыть, отмечает N-TV.

Как поясняет телеканал, в случае с углём Германия может снизить свою зависимость от России быстрее всего по сравнению с нефтью и особенно газом. Импорт каменного угля из России может быть полностью замещён поставками из других стран через несколько месяцев — прежде всего, из США, Колумбии и Южной Африки, заявила в начале марта ассоциация импортёров угля. Германия не зависит от особых качественных характеристик российского угля, поскольку в случае с каменным углём сырьё различного качества может быть легко смешано до соответствия техническим параметрам.

Что касается собственных ресурсов, единственным ископаемым топливом в Германии, которое не нужно импортировать, является бурый уголь. В 2020 году в Германии было добыто 107,4 млн тонн бурого угля. По данным AG Energiebilanzen, в 2021 году доля бурого угля в общем потреблении первичной энергии составляла 9,3%. Доля каменного угля составляла 8,6%, тогда как природного газа — 26,7%.

Собственных источников энергии у Германии не так уж и много, отмечает немецкий телеканал. В 2020 году менее трети (29%) энергетических потребностей Германии страна могла покрыть за счёт внутренних источников. Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, а также бурый уголь являются единственными немецкими источниками энергии, достойными упоминания. В этой сфере Германия сама покрывает всё своё потребление. Оставшийся 71% приходится на импорт, включающий в себя 100% каменного угля, более 95% нефти и 95% природного газа.

Как поясняет N-TV, чуть менее половины каменного угля, потреблённого в Германии в прошлом году, было использовано для производства стали. Другая половина была использована на электростанциях для производства электричества или тепла. Очень небольшая доля пошла на выработку тепла на промышленных предприятиях. Большая часть добываемого в Германии бурого угля используется для производства электроэнергии.

2038 год — установленная законом дата окончания использования угля в стране. Однако нынешнее правительство хочет достичь заявленной цели уже к 2030 году — «в идеале». По данным Министерства экономики, этот срок не вызывает сомнений. Однако успех отказа от угля зависит от того, насколько удачно пройдёт запланированное расширение производства «зелёной» электроэнергии за счёт ветра и солнца. На фоне украинского кризиса всё больше электростанций, отключаемых от сети, должны быть переведены в резерв, поэтому значение угля может снова возрасти, отмечает N-TV.

В краткосрочной перспективе ожидается, что в результате Германия будет выбрасывать больше парниковых газов, заявил недавно государственный секретарь по вопросам климата Патрик Грайхен. Однако, по его словам, правительство намерено ещё более решительно продвигать защиту климата. Также предполагается, что предстоящей зимой 2022—2023 года угольные электростанции в Германии придут на смену газовым, хотя бы по экономическим соображениям. Как поясняет эксперт по климату и энергетике Карстен Смид, причина в ожидаемых высоких ценах на газ. Как следствие, выбросы диоксида углерода в атмосферу в стране также увеличатся, заключает немецкий телеканал N-TV.