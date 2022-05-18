Welt: цены на пшеницу растут, но Россия в этом не виновата

Цены на пшеницу в мире достигли рекордного уровня, однако оказалось, что это вовсе не Россия создаёт на рынке дефицит и способствует их росту, пишет немецкая газета Die Welt. Проблемы возникают из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна, чтобы обеспечить собственное население после экстремальной жары, а также из-за того, что боевые действия на Украине препятствуют возделыванию аграрных площадей и вывозу зерна из страны.

Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня, пишет немецкая газета Die Welt. В том числе и потому, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создаёт дефицит пшеницы и поднимает цены, — это миф, отмечает издание. Впрочем, Москва в любом случае получит прибыль — ещё и потому, что силосные ямы украинцев опустошены.

Джем Оздемир от партии зелёных не боится пафоса: на встрече министров сельского хозяйства важнейших промышленно развитых стран «Большой семёрки» и со своим украинским коллегой он обвинил Россию в использовании «голода как оружия». Немецкий министр призвал Индию пересмотреть недавно объявленный запрет на экспорт пшеницы — несмотря на некоторое понимание в отношении этой меры после экстремальных температур до 50 °С: «В Индии становятся очевидными почти апокалиптические последствия климатического кризиса».

Действительно, цена на пшеницу выросла на 5% и достигла рекордного уровня, подчёркивает Die Welt. На европейских торгах на бирже Euronext тонна стоила €435. Но пока неясно, как изменения, вызванные запретом на экспорт из Индии и политикой России, реально повлияют на мировую торговлю.

Очевидно, обвинения в том, что Россия намеренно удерживает пшеницу, необоснованны, по крайней мере, в отношении её собственного экспорта, пишет немецкая газета. Наоборот: в марте страна экспортировала около 1,7 млн тонн — это на 0,6 млн тонн больше, чем в том же месяце прошлого года.

В апреле экспорт даже вырос до 2,1 млн. тонн, об этом сообщило агентство Bloomberg. Таким образом, Россия получит большую выгоду от повышения цен на пшеницу — точно так же она как страна-экспортёр до сих пор получала выгоду от повышения цен на нефть и газ в результате боевых действий, утверждает издание.

Мировые рынки были поражены падением экспорта в начале российской спецоперации в конце февраля. Однако это можно объяснить «проблемами финансирования и логистики», анализирует Bloomberg. При этом как российские трейдеры, так и иностранные компании экспортировали из страны больше, чем раньше.

Наконец, сельское хозяйство не затронуто санкциями. Кроме того, государство всё больше вовлекается в ключевую отрасль, и это с лихвой компенсирует скептическое отношение иностранных инвесторов.

Однако экспортные потери с Украины были заметны, поскольку Россия блокирует порты, через которые до сих пор проходила большая часть экспорта. Как сообщает Die Welt, 20 млн тонн зерна лежат в элеваторах Украины и лишь медленно вывозятся оттуда по железной дороге. Однако растущий экспорт из России позволяет предположить, что воздействие на мировую торговлю пшеницей является скорее сопутствующим ущербом, чем целью этой блокады.

Кроме того, военные действия неизбежно сказывается на посевной на востоке Украины. Тем не менее, там удалось обработать больше полей, чем опасались в начале марта.

В случае с Индией последствия запрета на экспорт, который должен обеспечить запас пшеницы для населения страны, также противоречивы. Оздемир в выходные в Штутгарте критиковал индийское правительство за то, что оно таким образом увеличивает волатильность цен для своих собственных фермеров, которые могут лишиться возможности экспортировать зерно.

Индийское правительство, однако, подчеркнуло, что экспорт по-прежнему будет возможен при наличии специального разрешения. Экспорт в Египет, например, который зависит от надёжных поставок, должен продолжаться.

Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос, сообщается в статье.

Поэтому «Хлеб для мира» поддержал решение Дели. «Это оправдано только в том случае, если индийское правительство хочет предотвратить голод в своей собственной стране путём прекращения экспорта», — отметил ответственный по вопросам мирового продовольствия протестантского агентства помощи Франсиско Мари. Он также выступил с критикой в адрес министра сельского хозяйства: «Я могу только покачать головой по поводу того, как господин Оздемир нападает на Индию, хотя сами страны «Большой семерки» могли бы предоставить миллионы тонн дополнительной пшеницы, например, используя меньше зерна для топлива или скармливая его животным».