CNBC: украинский кризис может спровоцировать дестабилизацию Ближнего Востока

Украинский кризис ставит под угрозу стабильность стран Ближнего Востока и Северной Африки, сильно зависящих от экспорта российских и украинских пшеницы и зерна, пишет CNBC. По мнению экспертов, рост цен и перебои с поставками могут спровоцировать в регионе голод, протесты и массовую миграцию.

Украинский кризис угрожает поставкам пшеницы и зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки, пишет CNBC. Как отмечает издание, на долю России и Украины приходится примерно треть всего глобального экспорта пшеницы, 20% экспорта кукурузы и 80% подсолнечного масла.

Начало российской спецоперации на Украине спровоцировало резкий рост цен на пшеницу и прочие сельскохозяйственные продукты, пишет CNBC. При этом многие страны Северной Африки и ближневосточного региона уже столкнулись с инфляцией в 2021 году. Теперь же цены на продукты в апреле выросли на 34% в сравнении с показателями прошлого года.

Как информирует CNBC, Египет закупает 80% всей своей пшеницы у Украины и России, Ливан — 60%, а Тунис — 80% зерна. По словам эксперта Амера Альхусейна, украинский кризис может очень сильно сказаться на Египте, поскольку субсидии на хлеб являются важным элементом поддержания стабильности в стране. В то же время в Ливане намечаются «множество признаков неизбежного голода», считает Альхусейн. По его мнению, нынешняя ситуация может привести к протестам и бунтам, ещё более жёстким чем в 2019 году.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, реальные последствия украинского кризиса скажутся на регионе к осени. Бизли считает, что нехватка продовольствия может спровоцировать массовую миграцию. «Если мы будем игнорировать Северную Африку, Северная Африка придёт в Европу. Если мы будем игнорировать Ближний Восток, Ближний Восток придёт в Европу», — приводит издание слова Бизли.