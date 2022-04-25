Das Erste: украинский кризис грозит Африке гуманитарной катастрофой

03:58
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Индонезии. Об этом информирует Геологическая служба США.
03:33
На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар
На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
03:24
В Еврокомиссии рассказали подробности о подготовке шестого пакета антироссийских санкций
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России.
03:11
Аналитик Юшков рассказал о зависимости Германии от поставок российского газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал о зависимости экономики Германии от поставок газа из России.
02:59
Партия «Движение «Свобода» победила на парламентских выборах в Словении
Словенская левоцентристская партия «Движение «Свобода» Роберта Голоба победила на парламентских выборах в республике с 34,54% голосов.
02:52
Кардиолог Шугуев рассказал о рисках пониженного давления
Главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев рассказал о возможных рисках пониженного давления.
02:42
Байден поздравил Макрона с победой на выборах
Американский лидер Джо Байден поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
02:25
Макрон победил на президентских выборах во Франции по итогам подсчёта 100% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил на выборах главы государства с результатом в 58,55% по итогам подсчёта 100% голосов избирателей.
02:16
SIPRI: мировые военные расходы впервые превысили $2 трлн в 2021 году
Военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили $2 трлн. Странами-лидерами по расходам на оборону стали США, Китай и Индия.
02:05
«Денвер» одержал первую победу над «Голден Стэйт» в плей-офф НБА, Йокич набрал 37 очков
«Денвер Наггетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
02:04
«Известия»: аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персонала
Аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персонала. Об этом информирую «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
01:56
Ловчев заявил, что оторвал бы Кофрие голову за его игру в матче с «Ростовом»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру защитника команды Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
01:53
Полиция Парижа применила слезоточивый газ против участников протестной акции
Парижская полиция применила слезоточивый газ к участникам акции против переизбрания действующего президента Франции Эммануэля Макрона.
01:49
Арбитр Лапочкин назвал противоречивым момент с первым пенальти в игре «Ростов» — «Спартак»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о решении судьи Виталия Мешкова в эпизоде с первым назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом»
01:40
В «Динамо» объяснили резкую реакцию Смолова на слова журналиста
Пресс-служба «Динамо» выступила с заявлением по поводу ситуации с нападающим команды Фёдором Смоловым и журналистом после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
01:32
WSJ: члены королевской семьи Саудовской Аравии продали имущество на сумму $600 млн
Члены королевской семьи Саудовской Аравии за последние несколько лет продали недвижимость и предметы роскоши на сумму $600 млн.
01:22
Агент Языджи заявил, что его клиент по-прежнему играет с болью в спине
Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии своего клиента после победы над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:16
Председатель ОБСЕ Рау призвал освободить задержанных в ЛНР и ДНР членов СММ
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау потребовал освободить задержанных в Луганской и Донецкой народных республиках членов Специальной мониторинговой миссии.
00:58
«Зальцбург» девятый раз подряд выиграл чемпионат Австрии по футболу
«Зальцбург» за четыре тура до конца национального первенства стал чемпионом Австрии по футболу.
00:58
Макрон набирает 56,54% после подсчёта 90% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 56,54% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 90% голосов. У его конкурента Марин Ле Пен — 43,46% голосов.
00:53
Генич: Мешков подписал себе приговор после матча «Ростов» — «Спартак»
Известный комментатор Константин Генич высказался о работе арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком».
00:47
Польский генерал Пытель заявил об угрозе НАТО со стороны России
Бывший начальник армейской контрразведки польский генерал Петр Пытель выразил обеспокоенность в связи с якобы угрозой «развала» Североатлантического альянса в результате действий России.
00:41
В «Спартаке» не видят смысла подавать жалобу в ЭСК РФС после поражения от «Ростова»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, планирует ли клуб подавать жалобу на судейство матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
00:39
Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Макрона с победой на выборах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
00:35
Червиченко: у «Ростова» нет плакальщицы, как у «Спартака», которая давит на судей
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:24
Посол Антонов назвал встречу на Эльбе символом боевого братства СССР и США
Российский посол Анатолий Антонов назвал встречу советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году символом боевого братства СССР и США.
00:20
Смолов сказал журналисту задавать вопросы о чемпионстве в Санкт-Петербурге
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов резко отреагировал на вопрос о чемпионской гонке после поражения от ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:12
The Telegraph: санкции против России нанесут экономике Британии ущерб в размере £6,2 млрд
Ущерб экономике Великобритании в результате введения антироссийских санкций составит £6,2 млрд (около $7,96 млрд). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
00:05
Шварц заявил, что в «Динамо» не забивают себе голову чемпионской гонкой в РПЛ
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом» после поражения от ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:05
Макрон набирает 54,81% после подсчёта 80% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 54,81% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 80% голосов. У его конкурента Марин Ле Пен — 45,19% голосов.
00:03
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче 21-го тура Примеры
«Барселона» потерпела поражение от мадридского «Райо Вальекано» в матче 21-го тура испанской футбольной Примеры.
23:54
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела территории Белгородской области
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории рядом с селом в Белгородской области.
23:48
Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:42
«Милан» на 93-й минуте вырвал победу у «Лацио» в матче Серии А
«Милан» на выезде взял верх над римским «Лацио» в матче 34-го тура футбольной Серии А.
23:41
Следственный комитет изучит информацию о подготовке СБУ провокации в Лисичанске
Следственный комитет России запросит у Министерства обороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске Луганской Народной Республики.
23:29
Макрон считает, что его второй президентский срок будет неспокойным
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его второй срок не будет спокойным и станет исторически важным для республики.
23:23
Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в чемпионате Венгрии по футболу.
23:14
Политолог Абдель Масих аш-Шами: США желают втянуть Европу в прямое столкновение с Россией
Соединённые Штаты желают втянуть Европу в прямое столкновение с Россией, чтобы потом управлять ею в этой войне, считает политолог Абдель Масих аш-Шами. По его мнению, Германия при этом осознаёт «баланс сил» и не желает вместе с другими странами стать «козлом отпущения» ради исполнения американских проектов.
23:05
Салихова резко ответила на слова Карпина о поражении «Спартака» от «Ростова»
Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:01
Макрон набирает 53,12% после подсчёта 60% голосов
Президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 60% голосов. Его конкурент Марин Ле Пен набирает 46,88% голосов.
22:52
Березуцкий назвал матч ЦСКА и «Динамо» тяжёлой игрой равных соперников
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:46
Рогозин: МБР «Сармат» гарантирует безопасность России в ближайшие 30—40 лет
Российская МБР «Сармат» гарантирует безопасность России в ближайшие 30—40 лет, так как западная система ПРО против неё бессильна, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.
22:37
Ещенко не считает, что «Спартак» проиграл «Ростову» из-за судейства
Тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении от «Ростова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:33
МВД: по итогам подсчёта 45% бюллетеней Макрон получает 51,57% голосов, Ле Пен — 48,43%
Президент Франции Эммануэль Макрон набирает 51,57% голосов во втором туре президентских выборов после подсчёта 45% бюллетеней, Марин Ле Пен получает 48,43% голосов.
22:30
Партия «Движение «Свобода» лидирует на парламентских выборах в Словении
Словенская левоцентристская партия «Движение «Свобода» Роберта Голоба побеждает на парламентских выборах в республике с 32,87% голосов, следует из предварительных данных Государственной избирательной комиссии после подсчёта свыше половины голосов.
22:28
Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от столичного ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:19
Главы ЕК и Евросовета поздравили Макрона с победой на выборах
Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поздравили Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
22:15
Салихова требует вернуть «Спартаку» очки после поражения от «Ростова»
Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова жёстко раскритиковала судейство Виталия Мешкова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
22:08
В США отказались проводить церемонию в память о встрече на Эльбе
Американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Это мероприятие ежегодно проходило на Арлингтонском кладбище около Вашингтона, у мемориала «Дух Эльбы». Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».
21:57
Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Белграде
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Андрей Рублёв сумел победить первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.