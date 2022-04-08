Guardian: мировые цены на продовольствие достигли рекордной высоты

Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня в результате начала военной спецоперации России на Украине, сообщает The Guardian. Согласно ежемесячному отчёту Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединённых наций, цены на растительные масла, крупы и мясо достигли рекордных показателей, что привело к повышению стоимости продуктов питания на треть по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня в результате начала военной спецоперации России на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на ежемесячный отчёт Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединённых наций. Согласно этому документу, цены на растительные масла, крупы и мясо достигли рекордных показателей, что привело к повышению стоимости продуктов питания на треть по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Российско-украинский конфликт подорвал экспорт важнейших сырьевых товаров из Черноморского региона, где производится более четверти всех объёмов мирового экспорта пшеницы. Военная спецоперация способствовал росту цен на зерновые на 17% за последний месяц, а закрытие портов привело к ограничению экспорта пшеницы и кукурузы из Украины. Российский экспорт также замедлился из-за финансовых и транспортных проблем. Мировые цены на пшеницу в марте выросли на 19,7% , а на кукурузу — на 19,1% , достигнув рекордно высокого уровня наряду с ценами на ячмень и сорго.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация заявила, что эти проблемы, вероятно, сохранятся, что приведёт к росту цен, снижению запасов и неопределённости на рынке пшеницы в будущем.

«Рост [цен] наиболее заметен в странах, где доля дохода, расходуемого на продукты питания, самая высокая. В этих странах наименее защищённые слои населения , скорее всего, будут пропускать приемы пищи, покупать менее питательные продукты или использовать другие стратегии преодоления трудностей, которые будут иметь долгосрочные последствия для их здоровья и благополучия», — предупредил официальный представитель организации.

Старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики Джозеф Глаубер, отметил, что до начала конфликта цены уже были близки к рекордно высоким из-за недостатка поставок во всём мире. По словам эксперта, волатильность цен на продовольствие ощущается повсюду. Странам, которые особенно зависели от поставок пшеницы из России и Украины, возможно, придётся переключиться на поставки пшеницы из ЕС, США, Австралии, Канады и Аргентины.

«Многие из этих стран находятся в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где на пшеницу часто приходится до 35% от общего количества потребляемых калорий, а большая часть пшеницы импортируется, в основном из стран Черного моря», — подчёркивает специалист

Черноморский регион также является важнейшим источником подсолнечного масла, и ограничение экспорта привело к росту цен на него почти на четверть с февраля. Цены также выросли на пальмовое, соевое и рапсовое масла из-за возросшего спроса, передаёт газета.