Ouest-France: французские фермеры пытаются приспособиться к новому миропорядку

Хотя французским фермерам не угрожает нехватка кормов, на них скажется рост цен на зерновые, пишет Ouest-France. Поэтому профильные ассоциации уже стараются им помочь, избавить производителей от излишних затрат, оптимизировать их бизнес.

Из-за нынешней ситуации на Украине цены на зерновые в 2023 году могут резко подскочить, предупреждает руководитель по вопросам, связанным с зерновыми культурами, бретонского объединения Eureden Мишель Ле Фриан. Как приводит его слова Ouest-France, все показатели, по которым оценивается ситуация, изменились.

Они наблюдают сильную волатильность цен, и это несёт в себе большую опасность. Цены могут значительно колебаться в течение дня как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Например, цена на рапс раньше держалась в пределах €300-400 за тонну, а теперь вырастает до €1000. Для работников сельского хозяйства этот фактор накладывается на рост цен на топливо, на удобрения. И для стран-импортёров, например, в Африке, эта инфляция не сопоставима с реальными возможностями их экономики.

На Россию и Украину приходится 30% всего экспорта пшеницы и 80% производства подсолнечного масла. Украина — один из крупнейших поставщиков кукурузы. Учитывая столь сильное сокращение предложения на рынке, цены подскочили. Посевные площади на Украине сократились вдвое, урожай 2022 года эксперты прогнозируют катастрофически малым. По мнению Мишеля Ле Фриана, цель Путина в том числе состоит в том, чтобы убить производительность Украины и продолжать экспортировать российскую пшеницу, требуя при этом оплату за неё в рублях.

Глава бретонской ассоциации предприятий питания Nutrinoë Эрве Вассёр отмечает, что за 40 лет карьеры не видел такого. При этом, по его словам, северо-запад Франции точно может сам себя обеспечить кормовым зерном, то есть там недостатка не будет. Но цены всё равно будут зависеть от общемировых. То есть корма, которые в среднем стоили €300 за тонну в конце февраля, к июлю вырастут до €400, то есть на 35%. В особенности такой рост скажется на тех, кто выращивает свиней, домашнюю птицу и кур-несушек, эти сферы уже с прошлого лета испытывают затруднения.

Эрве Вассёр отмечает, что цены на рынке мяса уже начинают расти, и потребитель должен понимать, что ему за все продукты придётся платить больше.

Ассоциации занимаются помощью фермерам, в частности, будут доставлять корма тем, кому их в ближайшее время будет не хватать. Они отмечают, что если фермер останавливает производство, он никогда не сможет его снова запустить, и то мясо, что он не произвёл, придётся закупать за границей. Плюс, они предлагают фермерам заменять одни корма на другие, а также занимаются техническим консультированием фермеров, помогая им оптимизировать производство: избавиться от излишков производства, нарастить эффективность, не тратить деньги зря и сэкономить от 5% до 10%.

И такую адаптацию нужно будет продолжать и дальше: либеральный мир, который они себе представляли, изменился надолго, пишет Ouest-France.