DT: из-за инфляции британцы спешат закупить продукты впрок

Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает многих британцев спешно делать стратегические запасы продовольствия и предметов первой необходимости. По статистике, более трети британских потребителей за последний месяц запасались впрок такими товарами, как макароны, консервы, туалетная бумага и парацетамол, сообщает The Daily Telegraph.

Как показывают результаты исследования, проведённого компанией Barclaycard, в прошлом месяце более трети британских потребителей делали запасы продовольствия и повседневных товаров. Похожее потребительское поведение наблюдалось в Великобритании в начале пандемии COVID-19, когда люди массово опустошали полки супермаркетов, чтобы в панике закупить впрок предметы первой необходимости, отмечает The Daily Telegraph.



Около 35% участников опроса, организованного Barclaycard, признались, что они и сейчас начали запасаться продовольствием. При этом наибольшим спросом среди покупателей пользуются такие долго хранящиеся продукты, как чай, кофе, макароны, различные маринованные овощи и консервы, а также товары первой необходимости, включая туалетную бумагу, чистящие средства и другие предметы домашнего обихода.



Кроме того, многие британцы закупили про запас такие лекарства, как парацетамол, поясняет The Daily Telegraph. Сложная ситуация с поставками также негативно влияет на наличие товаров на прилавках. В частности, на прошлой неделе торговая сеть Waitrose начала нормировать количество бутылок растительного масла, которые покупатели могли купить в одни руки, на фоне нехватки подсолнечного масла в стране, сообщается в статье.



А около 40% опрошенных водителей заявили, что стараются теперь меньше использовать свои автомобили, чтобы снизить расходы на бензин, учитывая заметный рост цен на топливо в Великобритании. По их словам, теперь они пытаются чаще ходить пешком или ездят на велосипеде, пишет The Daily Telegraph.



По словам представителей компании Barclaycard, общие расходы на предметы первой необходимости в Великобритании выросли на 18% в сравнении с мартом 2019 года, до начала пандемии. Эксперты связывают это с последствиями российской спецоперации на Украине и введённых вслед за этим санкций. Кроме того, некоторые британцы опасаются, что кризис может усугубиться и перерасти в новую войну в Европе, говорится в статье.



Паника среди потребителей усилилась, когда в начале марта в СМИ появились сообщения о пожаре на территории Запорожской атомной электростанции. В частности, Дания решила закупить два миллиона таблеток йода, которые обычно используют для защиты организма от радиационного загрязнения, напоминает The Daily Telegraph.



Сообщалось также, что руководство Евросоюза рассматривает возможность создания запасов защитного снаряжения и лекарств, чтобы можно было оперативно пополнить резервы европейских стран, которые будут в этом нуждаться.



При этом марте во многих секторах британской экономики наблюдался рост по сравнению с тем же периодом 2019 года, поскольку более тёплая и солнечная погода побудила британцев выбраться из дома и начать активнее общаться в пабах и барах, а также бронировать места для отдыха и обновить свой гардероб на весну и лето.



Однако постоянно растущие цены на топливо и заметно увеличившиеся счета домашних хозяйств за коммунальные услуги явно начинают влиять на поведение потребителей, рассказал в интервью The Daily Telegraph Хосе Карвалью из компании Barclaycard. Поэтому многим британцам приходится менять свои привычки относительно поездок и покупок, чтобы постараться сэкономить деньги, пояснил он.