France info: кризис на Украине может лишить Британию любимого блюда «фиш-энд-чипс»

Типичное блюдо британской кухни «фиш-энд-чипс» (жареная рыба с картошкой фри) может исчезнуть из меню ресторанов в Великобритании из-за украинского кризиса, сообщает France info. Владельцы заведений общепита обеспокоены ростом цен на рыбу и подсолнечное масло, а также их возможным дефицитом: большую часть этих продуктов на остров поставляют соответственно Россия и Украина.

Великобритания может лишиться своего традиционного блюда — «фиш-энд-чипс», которое представляет собой жареную рыбу и картофель фри, рассказывает France info. Британские рестораторы обеспокоены возможным дефицитом рыбы и подсолнечного масла для жарки: цены на эти продукты уже взлетели из-за конфликта на Украине.

Ресторан Olley's на юге Лондона прославился благодаря своим «фиш-энд-чипс». Журналисты из Франции побеседовали с его владельцем, энергичным Гарри Ниази. Он полон энтузиазма, несмотря на постоянные возникающие непредсказуемые обстоятельства, которые мешают его бизнесу: брексит, COVID-19, а теперь ещё и конфликт на Украине. «Масло для жарки — огромная проблема! — жалуется Ниази. — Оно с Украины, оттуда поставляют 80 процентов объёмов, необходимых нам здесь и в Европе. Раз они больше его не производят, запасы сокращаются, а цены растут. Это очень тяжело». По словам ресторатора, цены подскочили на 20%, но больше всего его беспокоит доступность масла: «Если его не будет, на чём я стану жарить рыбу?»

В чан с кипящим маслом, которого пока хватает, шеф-повар опускает треску в панировке. Обычно около 30—40% рыбы закупают у российских рыбаков, однако они оказались под санкциями. Теперь Гарри не может рассчитывать на их улов.

Как отмечает французское издание, жареная в панировке рыба, картофель фри и соус тартар вот уже 250 лет являются ингредиентами любимого блюда британцев. «Конечно, я обожаю «фиш-энд-чипс!» — восклицает один из покупателей. Однако во многом оно пользуется такой популярностью из-за своей дешевизны. Если цены на продукты пойдут вверх, покупателям придётся платить дороже. Тот же покупатель возражает: «Не хочу, чтобы цены росли, это всегда плохо».

В то же время в Соединённом Королевстве растут цены на бензин и электроэнергию. Национальная федерация продавцов жареной рыбы предполагает, что к концу года может закрыться от 3 до 10 тыс. кафе и ресторанов, где подают это блюдо, пишет France info.