France info: неконтролируемая инфляция — в Турции за год продукты питания подорожали на 70%

Бесконтрольно растущая инфляция в Турции привела к резкому скачку цен на продовольствие: в среднем за год продукты питания и неалкогольные напитки подорожали на 70%, сообщает France info. Власти заверяют, что это временные трудности, вызванные ситуацией на мировом рынке и конфликтом на Украине, однако, как объясняет издание, главная причина кроется в денежной политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турции не удаётся держать под контролем всё более стремительно растущую инфляцию, пишет France info. Согласно опубликованным в начале недели официальным цифрам, за год она поднялась на 61% и достигла нового пика в марте.

Как рассказывает издание, особенно сильно в Турции подорожали продукты питания и неалкогольные напитки — сейчас они стоят в среднем на 70% дороже, чем год назад. Например, помидоры, которые являются необходимым ингредиентом многих турецких блюд, с марта 2021 по март 2022 год подорожали на 192%.

Двузначные показатели инфляции в стране наблюдаются с 2017 года, однако с осени их рост вышел из-под контроля. В статье объясняется, что главной причиной остаётся денежная политика президента Реджепа Тайипа Эрдогана: он отказывается поднимать процентную ставку Центробанка и даже снижал её несколько раз за последние месяцы. Это привело к обесцениванию национальной валюты, турецкой лиры, а следовательно, к росту тарифов на импорт.

Кризис на Украине усугубил ситуацию, потому что на мировом рынке вызвал рост цен на электроэнергию и некоторые сельскохозяйственные продукты, которые Турция импортирует в больших количествах. Всё больше жителей запасается товарами из опасений, что цены продолжат расти. Символом этого феномена стало подсолнечное масло: больше трети необходимых объемов страна импортирует — половину из России, а 15% — из Украины. В феврале, до начала спецоперации, турецкие поставщики уже заплатили за поставки в два раза больше, чем раньше, а после 24 февраля цены подскочили на 13%.

В Стамбуле уроженка Филиппин Розита с гордостью показала французским журналистам десять литров подсолнечного масла, купленного месяц назад. «Я заплатила 94 лиры за бутылку, это нормальная цена. Теперь они стоят по 150 лир», — рассказала Розита. По её словам, она предупреждала своих друзей, но они её не послушались и теперь об этом сожалеют. Также ей пришлось отказаться от некоторых продуктов, которые слишком сильно подорожали, — например, оливкового масла. Розита призналась, что теперь она всеми силами пытается максимально сократить свои коммунальные платежи: включает электрический обогреватель только на полчаса в день. В начале года тарифы на электричество в Турции подскочили на 125%, притом что с 2018-го по 2021 год они уже выросли на 400%.

Власти представляют трудности как временные, связанные с международным рынком и, с конца февраля, с украинским конфликтом. В то же время они снижают НДС на продукты первой необходимости. Министр финансов пообещал, что инфляция вернётся к «приемлемому» уровню до конца года. У президента Эрдогана нет выбора: среди населения зреет недовольство, и ему необходимо улучшить экономическую ситуацию в стране до следующих выборов в июне 2023 года, поясняет France info.