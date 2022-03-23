Hürryet: Эрдоган объявил о начале «цифровой мобилизации» Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «цифровой мобилизации» в стране, сообщает Hürryet Daily News. По его словам, Турция обладает потенциалом создания собственной Кремниевой долины в том, что касается цифровых платформ, и её правительство намерено должны образом подготовиться к новой эре, построенной на цифровых технологиях.

Согласно заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в том, что касается цифровых платформ, потенциал Турции находится на уровне создания собственной Кремниевой долины, сообщает Hürryet Daily News. Эрдоган объявил, что правительство начинает «цифровую мобилизацию».

«Я объявляю следующий период периодом цифровой мобилизации», — подчеркнул турецкий лидер 21 марта, выступая на встрече, посвящённой виртуальному миру метавселенной. Как поясняет издание, метавселенная — это сеть трёхмерных виртуальных миров с акцентом на социальных связях, попасть в которую пользователь сможет через очки виртуальной реальности.

«Мы собрались вместе, чтобы поговорить и обсудить метавселенную. Это первый случай в политике. Мы хотели бы поблагодарить Президиум по информации и технологиям за достижение этого первого результата», — отметил Эрдоган.

По его словам, метавселенная и подобные платформы, возможно, станут неотъемлемой частью жизни грядущих поколений, и Турции нужны предприниматели и молодые люди, которые будут продвигать страну в этой области.

Мир движется к новой эре, построенной на цифровых технологиях, и правительство обязано подготовить свой народ к этому неизбежному будущему «самым правильным, безопасным, сильным и хорошо оснащённым образом», подчеркнул Эрдоган.

По заявлению президента Турции, в дополнение к созданию инфраструктуры технологий, правительство страны хочет обеспечить создание контента, который может быть использован Турцией и, в конечном итоге, всем миром.

«Инсайдеры лучше всех знают, насколько плох сегодня цифровой мир. Даже не знающие границ правовые и моральные ситуации на платформах социальных сетей, которые превратились в картели, являются самым простым доказательством того, что нам нужно прокладывать свой собственный путь, — сказал Эрдоган, обратив внимание на необходимость создания правовой основы для цифровых платформ. — Поскольку сейчас наблюдается рост цифровой экономики, невозможно решить эту проблему без установления цифрового правового порядка, который все страны примут единодушно и будут поддерживать».

По словам Эрдогана, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) не только построила больницы, школьные комплексы, дороги, мосты и плотины, но и обеспечила распространение информационно-коммуникационных технологий благодаря сделанным инвестициям.

Также Эрдоган отметил, что за время работы его правительства количество абонентов мобильной связи в Турции увеличилось с 23 млн до 83 млн. «Мы следим за этим процессом во всех его аспектах с помощью плана действий, который мы подготовили вместе с комиссией по цифровым медиа, созданной нами в парламенте», — добавил турецкий президент.