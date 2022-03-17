Sözcü: российские туристы поедут в Турцию, а гостей с Украины ждать не стоит

Из-за ситуации вокруг России и Украины на турецком туристическом рынке пока что сохраняется неопределённость. Как пишет Sözcü, эксперты полагают, что в настоящее время делать прогнозы невозможно, однако число российских туристов не должно упасть ниже двух миллионов, в то время как с Украины можно не ожидать гостей совсем.

На фоне продолжающейся спецоперации России на Украине туристический сектор Турции снизил свои целевые показатели, поскольку обе страны являются основными поставщиками туристов. Как пишет Sözcü, представители бизнеса не очень надеются на Украину, откуда в прошлом году Турция приняла 2 млн туристов, и полагают, что на российском рынке, в отношении которого была поставлена цель — 7 млн туристов, — число приезжих не упадёт ниже 2 млн, однако неопределённость сохраняется.

Как продолжает издание, в прошлом году Россия, откуда в Турцию приехало 4,5 млн туристов, несмотря на то, что её рынок открылся лишь в июне, была основным источником дохода для туристической отрасли и путём выхода из пандемии. Вице-президент Федерации отельеров Турции Бюлент Бюльбюльоглу, комментируя события, рассказал, что в обычных условиях процесс бронирования в России начинается после 15 марта, однако из-за конфликта в настоящее время делать прогнозы невозможно.

«На данный момент отмен нет, но и бронирований не так много. 40 процентов россиян, приезжающих в Турцию, — это россияне из группы со средним уровнем дохода. Думаю, здесь будут значительные потери. Россияне с высоким уровнем дохода, очевидно, будут отдавать предпочтение Турции. Ставить цели пока рано, прогнозы делать сложно, но число российских туристов не упадёт ниже двух миллионов. С Украины я не ожидаю операций», — говорит Бюльбюльоглу.

Если конфликт между двумя странами будет продолжаться, с Украины в этом году не будет туристического потока, а российских туристов приедет 30%, ожидает президент Эгейской ассоциации туристических предприятий и размещения Мехмет Ишлер.

«Из России будет порядка двух миллионов туристов», — говорит Ишлер.

По его мнению, российские туристы, направляющиеся в европейские страны, также могут поменять свой маршрут и выбрать Турцию. Кроме того, он добавил, что в Европе по линии Германии, Нидерландов, Великобритании бронирование идёт хорошо.

«В Европе по-прежнему нет отмен, но фиксируется некоторое замедление активности заказов. Бронирование из Центральной Европы прекратилось. Беженцы прибыли в Польшу, Румынию. И они в настоящее время готовятся к другим условиям», — рассказал Ишлер.