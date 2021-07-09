Загрязнение ради финансовой выгоды: NBC рассказал о старой ТЭС, переделанной под майнинг биткоинов

Старая ТЭС на берегу озера Сенека, закрывшаяся в 2011 году, снова добывает электричество, сообщает NBC News: однако делает это не для местного поселения, а ради майнинга биткоинов. По словам местных экоактивистов, дополнительное загрязнение окружающей среды ради виртуальной валюты выглядит абсурдным: тем не менее инвесторы идут на это из-за большой выгоды.

На берегах озера Сенека возобновилась работа старой электростанции: теперь она выбрасывает в атмосферу 1,5 миллиарда фунтов углекислого газа в год. И не потому, что местному поселению нужно электричество. Её основной целью является круглосуточное предоставление энергии для тысяч компьютеров, добывающих биткоины — виртуальную валюту, создающую риск для реального мира.

ИВОННА ТЭЙЛОР, защитник озера Сенека: Сжигать ещё больше углеводородов посреди глобальных изменений климата для того, чтобы добывать фальшивые деньги, — это абсурд.

Нам показали серверную комнату: в ней нужно прикрыть уши, чтобы защититься от оглушающего шума. Гриниджская электростанция закрылась в 2011-м из-за отсутствия необходимости в ней. Однако майнинг биткоинов дал ей новую жизнь. Теперь компании по всей стране задумываются о том, чтобы сделать то же самое.

Фирма по торговле недвижимостью приобрела здание электростанции в 2014 году, перевела её на природный газ и установила почти тысячу компьютеров, продолжая расти по сей день. Биткоин — полностью цифровая валюта. Здесь нет ни банков, ни правительства, печатающего деньги. Вместо этого мощные компьютеры решают сложные задачи для того, чтобы верифицировать транзакции с биткоином. В процессе они также зарабатывают биткоины. Этот процесс называется майнингом. Он требует огромного количества электричества: больше, чем нужно целым странам, таким как Аргентина или Швеция.

КИС СТАПЕЛЬ, рыбак, местный житель: Не нужно загрязнять это озеро ради биткоинов. Нам биткоины не нужны.

Огромная труба длиной в два футбольных поля охлаждает турбины электростанции с помощью 100 миллионов галлонов воды из озера ежедневно. Нагретая вода затем сливается в реку, вызывая опасения по поводу существования форелей, а также возникновения тины. Однако директор электростанции говорит, что Гриниджская электростанция нейтральна в плане выбросов углекислого газа, поскольку покупает разрешения на возмещение своих выбросов.

ДЖЕФФ КИРТ, директор электростанции: Наша электростанция работает 80 лет, и её воздействие на окружающую среду сейчас лучше, чем когда-либо.

Кирт рассказал, что электростанция предоставляет часть своей энергии местным домам и компаниям. Однако у Гриниджа есть намерения расширять деятельность: планируется присоединить другие старые электростанции и производить в 26 раз больше биткоинов.

Почему вся эта энергия должна идти на то, чтобы зарабатывать деньги путём майнинга биткоинов?

ДЖЕФФ КИРТ: Биткоин — это долгосрочная история. Мы рассматриваем Гринидж в качестве модели для того, что можно сделать.

Представители Гриниджа говорят инвесторам о том, что на добычу одного биткоина требуется менее 3 тысяч долларов. Их текущая цена составляет 33 тысячи долларов. Большой вред для окружающей среды — с огромным финансовым выигрышем.

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.