Das Erste: в Германии снесли одну из старейших ТЭС

ТЭС города Люнен, старейшая электростанция энергетического концерна Steag, была снесена в минувшее воскресенье, сообщает Das Erste. Отмечается, что ТЭС не работала с 2018 года: теперь её территорию планируют застроить новыми предприятиями.

В немецком городе Люнен осуществили подрыв ТЭС, сообщает Das Erste. Были взорваны дымовая труба, градирня и котельное помещение. В фирме, отвечавшей за снос здания, заявили, что всё прошло согласно плану. Издание отмечает, что при подрыве было использовано 420 кг взрывчатки.

Из-за пандемии, процесс сноса ТЭС показывали в прямом эфире в сети, пишет Das Erste. Это было сделано для того, чтобы избежать скопления людей, желающих поглядеть на снос. Район подрыва и окружающая территория были заблаговременно оцеплены, а съёмка сноса производилась с помощью дронов.

Как пишет Das Erste, до остановки в 2018 году, ТЭС в городе Люнен была старейшей ТЭС энергетического концерна Steag. В 2019 году территория брошенной электростанции была выкуплена группой компаний Hagedorn, которая планирует использовать место для новых предприятий.