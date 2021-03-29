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Das Erste: в Германии снесли одну из старейших ТЭС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ТЭС города Люнен, старейшая электростанция энергетического концерна Steag, была снесена в минувшее воскресенье, сообщает Das Erste. Отмечается, что ТЭС не работала с 2018 года: теперь её территорию планируют застроить новыми предприятиями.
Das Erste: в Германии снесли одну из старейших ТЭС
Reuters

В немецком городе Люнен осуществили подрыв ТЭС, сообщает Das Erste. Были взорваны дымовая труба, градирня и котельное помещение. В фирме, отвечавшей за снос здания, заявили, что всё прошло согласно плану. Издание отмечает, что при подрыве было использовано 420 кг взрывчатки.

Из-за пандемии, процесс сноса ТЭС показывали в прямом эфире в сети, пишет Das Erste. Это было сделано для того, чтобы избежать скопления людей, желающих поглядеть на снос. Район подрыва и окружающая территория были заблаговременно оцеплены, а съёмка сноса производилась с помощью дронов.
 
Как пишет Das Erste, до остановки в 2018 году, ТЭС в городе Люнен была старейшей ТЭС энергетического концерна Steag. В 2019 году территория брошенной электростанции была выкуплена группой компаний Hagedorn, которая планирует использовать место для новых предприятий. 
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Das Erste Германия Европа
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