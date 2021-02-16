SRF: особый путь — зелёные Финляндии одобряют новую АЭС

Через год в Финляндии должна заработать новая атомная электростанция, сообщает швейцарский телеканал SRF. Как ни удивительно, местные зелёные полностью поддерживают проект и развитие атомной энергетики в целом. По их мнению, оно создаёт предпосылки для отказа от ископаемых источников энергии и сокращает загрязнение окружающей среды выбросами диоксида углерода.

В Финляндии скоро должна заработать новая атомная электростанция, сообщает швейцарский телеканал SRF. Примечательно, что местные зелёные полностью поддерживают развитие атомной энергетики в стране.

Переход с ископаемых на другие источники энергетики даётся Финляндии нелегко. На протяжении долгого времени после Второй мировой войны страна получала энергию преимущественно благодаря поставкам угля, нефти и газа из соседнего Советского Союза. Затем при поддержке Москвы в 1970-е годы в Финляндии было построено четыре ядерных реактора. Они до сих пор снабжают электроэнергией север страны, производя примерно треть необходимой мощности.

Однако в то время как большинство других европейских стран с рубежа тысячелетий решили начинать отказываться от атомной энергии, самая северная страна ЕС с её 5 млн жителями выбрала другой путь. В 2002 году Финляндия решила строить новую АЭС, напоминает швейцарский телеканал. И это в стране, в которой партия зелёных, традиционно не одобряющих атомную энергетику, первой в Европе вошла в национальное правительство ещё в 1995 году.

Зелёные дважды покидали большую правительственную коалицию Финляндии из-за спорных решений в сфере атомной энергетики, но на следующих выборах возвращались снова. Тем временем партия выработала прагматичную программу по энергетической политике. «Теперь мы выступаем за все низкоуглеродные источники энергии, к которым относится также ядерная энергия», — пояснил исследователь климата и депутат партии зелёных Атте Харьянне.

Сейчас Финляндии предстоят две важные вехи. Стало известно, что первая новая АЭС Европы за последние 25 лет ровно через год может быть подключена к сети. Одновременно с этим под землёй неподалёку от нового ядерного реактора ведётся строительство первого в мире могильника для высоко радиоактивных ядерных отходов.

С точки зрения зелёных Финляндии, тем самым создаются предпосылки для отказа от ископаемых источников энергии при помощи атомной энергетики. «Мы на правильном пути с нашей энергетической политикой», — считает депутат зелёных Атте Харьянне.

Однако финский путь к нейтральному по уровню выбросов производству электроэнергии имеет свою цену, подчёркивает швейцарский телеканал SRF. Одно только строительство нового ядерного реактора, которое длилось почти 15 лет, до сих пор обошлось примерно в €10 млрд. Финские СМИ подсчитали, что эта стройка станет второй по стоимости в мире после отельного комплекса Абрадж аль-Бейт в саудовской Мекке, стоившего более €11 млрд.