Bloomberg: зима будет сложной — глобальный энергетический кризис может усугубиться

14:31
СК: ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича превысил 320 млн рублей
По данным следствия, ущерб по уголовному делу экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича при строительстве госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области превысил 320 млн рублей.
14:30
МВД ЛНР: взятым в плен белорусским наёмникам может грозить смертная казнь
Взятым в плен в ЛНР белорусским наёмникам может грозить смертная казнь, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
14:30
Экс-тренер «Спартака» Чернышов считает, что клубам РПЛ не стоит приглашать иностранных специалистов
Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
14:27
РИА Новости: бывшего вице-губернатора Томской области задержали по делу о растрате
Бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
14:16
«Зенит» продлил контракт с Семаком до 2025 года
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.
14:15
В ВОЗ заявили о необходимости признания гендерного разнообразия
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о необходимости обновления руководства по учёту гендерной проблематики.
14:11
Песков отказался анонсировать возможные кадровые изменения в правительстве России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве России, отказался анонсировать кадровые дела до указов президента.
14:11
Тарпищев отреагировал на информацию о возможном отстранении россиян от Уимблдона-2023
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российских спортсменов могут не допустить до участия в Уимблдонском турнире в 2023 году.
14:05
Глава Росавиации Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации
Глава Росавиации Александр Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Об этом говорится в сообщении ведомства.
14:01
МВД ЛНР: в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ есть пострадавшие и разрушения
В результате обстрела Луганска со стороны ВСУ зафиксированы пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.
14:00
Третьяк: Малкин принесёт «Питтсбургу» немало пользы, такими игроками нельзя разбрасываться
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал новый контракт форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».
13:52
В ЦБ сообщили о росте числа финансовых пирамид в 6,5 раза за полгода
Количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
13:43
Экипаж Николаева стал победителем на седьмом этапе «Шёлкового пути»
Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на седьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
13:43
Песков прокомментировал предстоящий визит Байдена в Саудовскую Аравию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена, выразил надежду, что Саудовская Аравия не будет предпринимать действий, направленных против России.
13:40
Тим Цзю проведёт поединок с Чарло за четыре чемпионских пояса
Австралийский боксёр Тим Цзю проведёт бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло за все его пояса.
13:40
Двое погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области
Двое человек погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
13:38
СК требует ареста экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий
Следственный комитет требует ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
13:35
В «Уфе» рассказали о переговорах с португальским «Маритиму» по трансферу Агаларова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что форвард команды Гамид Агаларов может продолжить карьеру в португальском «Маритиму».
13:34
Врио президента Шри-Ланки поручил военным и полиции восстановить порядок в стране
Временно исполняющий обязанности президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил о создании специального комитета из военных и полиции для восстановления порядка в стране.
13:32
Мосгорсуд признал законным продление ареста ректора Шанинки Зуева
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 августа ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
13:31
Хабиб Нурмагомедов призвал Махачева забрать пояс чемпиона UFC в лёгком весе
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву с просьбой поскорее забрать пояс чемпиона UFC.
13:23
«Чемпионат»: гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может войти в руководство «Спартака»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев — один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».
13:20
Газизов: «Маритиму» не единственный клуб из Европы, который заинтересован в Агаларове
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в португальский «Маритиму».
13:18
Херсонская область попросила у России помощь в восстановлении Новой Каховки
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении пострадавшей от обстрелов со стороны Украины Новой Каховки.
13:12
В Кремле заявили, что ситуация с транзитом в Калининградскую область ещё не решена
Ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область ещё не разрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:11
Тарасова — о мастер-классе Трусовой в Швеции: приятно, что россияне востребованы за рубежом
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предстоящий мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).
13:08
В Кремле назвали юридическим казусом проект Рады о признании несуществующей Ичкерии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом внесённый в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии*.
13:02
В ФСБ сообщили о возбуждении дела против ростовского журналиста Резника
Против ростовского журналиста Сергея Резника возбудили уголовное дело по подозрению в публикации ложных материалов о спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
12:58
Губерниев предложил кандидатуру Бузовой на пост спортивного директора «Спартака»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кто бы смог заменить Луку Каттани на посту спортивного директора «Спартака».
12:57
Песков заявил, что Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников.
12:56
Мостовой назвал цирком уход Каттани из «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался на тему ухода Луки Каттани с поста спортивного директора московской команды и возможного назначения на эту должность Артёма Реброва.
12:53
Пушилин: применение Украиной РСЗО HIMARS не влияет на ход боевых действий
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что применение Вооружёнными силами Украины американских РСЗО HIMARS не оказывает существенного влияния на ход боевых действий.
12:46
Рианчо считает, что Ребров сможет стать спортивным директором «Спартака»
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.
12:45
Полузащитник Мартинс объяснил ошибку в тексте о возвращении в «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему допустил ошибку о возвращении в клуб.
12:45
Украинские военные обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из «Градов»
Украинские военные выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Верхнеторецкому в ДНР.
12:44
ТАСС: экс-замглавы МЧС Гурович задержан на 48 часов
Бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович задержан на 48 часов по подозрению в совершении должностных преступлений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
12:33
Глава ДНР Пушилин заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников.
12:32
Следствие просит арестовать Яшина по делу о дискредитации ВС России до 12 сентября
Ходатайство об аресте депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина поступило в Басманный суд. Следствие просит арестовать его до 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба суда.
12:31
Источник: Ребров займёт должность и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы
Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
12:27
В «Аталанте» опровергли информацию об интересе «Ромы» к Миранчуку
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к полузащитнику клуба Алексею Миранчуку.
12:24
Пушилин прокомментировал сроки исполнения приговора иностранным наёмникам
Конкретной даты исполнения приговора по иностранным наёмникам нет, сроки установит служба исполнения наказаний. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин.
12:23
Посол России в Иране: американцы противоречат сами себе в вопросе иранской ядерной сделки
Посол России в Иране Леван Джагарян считает, что Соединённые Штаты противоречат сами себе в вопросе иранской ядерной сделки, так как формально её поддерживают, но в то же время пытаются создать коалицию против Тегерана.
12:19
Баженов предположил, что уход Каттани из «Спартака» может быть связан с Бакаевым
Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход с поста спортивного директора московской команды Луки Каттани.
12:09
Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве
Министерство обороны России сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ и самоходных гаубиц в Николаеве в результате удара высокоточным оружием ВКС по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады.
12:05
Хоккеист Капризов проходит реабилитацию в Германии после перенесённой операции
Агент Шуми Бабаев отреагировал на информацию о том, что форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не может вернуться в США.
12:04
«Чемпионат»: стала известна причина ухода Каттани из «Спартака»
Стала известна одна из причин ухода Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».
12:04
В МВД сообщили об аресте водителя, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах
Суд заключил в СИЗО водителя каршерингового автомобиля, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
12:02
Премьер-министра Шри-Ланки назначили временно исполняющим обязанности президента страны
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена сообщил, что подписан президентский приказ о назначении премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента страны.
12:01
В России госпитализировали 1329 пациентов с коронавирусом за сутки
За сутки в России госпитализировали 1329 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1472 пациента с COVID-19.
11:58
ВС России уничтожили более 350 украинских военных на судостроительном заводе в Николаеве
Вооружённые силы России уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на судостроительном заводе в Николаеве.