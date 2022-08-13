Politico: в Италии коалиция правых откажется от евроскептицизма ради победы на выборах

Правые партии Италии подписали манифест, в котором отказываются от критики Евросоюза ради доверия международных рынков и союзных стран, сообщает Politico. С помощью такого шага коалиция надеется укрепиться на политической арене и победить на парламентских выборах.

Правые партии Италии намерены отказаться от критики Евросоюза, чтобы завоевать доверие международных рынков и союзных стран, пишет Politico со ссылкой на проект предвыборной программы.

Просочившийся в прессу совместный манифест в среду подписали представители правых партий — ожидается, что его опубликуют в эти выходные. В нём прописано, что Италия является «полноценной частью Европы» и будет придерживаться «полного соблюдения» европейской интеграции. Также в случае победы на выборах правый блок собирается добиться изменений в условиях предоставления ЕС фонда для восстановления после пандемии в связи с поменявшейся экономической ситуацией на фоне украинского конфликта и инфляции.

Как предполагает издание, инвесторы, европейские политики и Брюссель, скорее всего, одобрят такую декларация в поддержку Евросоюза. Трейдеры и страны ЕС были обеспокоены, что за распадом коалиции премьер-министра Марио Драги последует период нестабильности в стране, когда к власти придёт новая, непроверенная коалиция правых партий. Так, опросы показывают, что такой альянс, возглавляемый Джорджей Мелони, идёт к победе на выборах 25 сентября.

Традиционно крайне правая партия «Лига Севера» занимает враждебную позицию по отношению к Евросоюзу и заявляет, что Италия должна отказаться от евро, напоминает американская газета. «Братья Италии», которых представляет Мелони, более неоднозначно относятся к этому вопросу, в то время как другой основной союзник коалиции, правоцентристская партия Берлускони «Вперёд, Италия», всегда занимала проевропейскую позицию.

В прошлом году первые две партии подписали декларацию с другими популистами Европы, назвав ЕС «инструментом радикальных сил, которые хотели бы провести культурную и религиозную трансформацию и в конечном итоге построить Европу на безнациональном принципе». Они призвали реформировать Евросоюз с помощью «ряда незыблемых компетенций», которые поддерживают страны-члены. Однако на выборах 25 сентября правая коалиция почти точно придёт к власти, и её руководители стараются завоевать доверие финансовых рынков и международных союзников, чётко давая понять, что все антиевропейские настроения остались в прошлом, отмечает Politico.