Times: молодая возлюбленная и подарки парламентариям — в борьбе за пост президента Италии Берлускони делает ставку на «очарование»

Сильвио Берлускони при помощи «наступления очарованием» надеется расположить итальянских парламентариев к своей кандидатуре на пост президента и отвлечь их от многочисленных скандалов с его участием, сообщает The Times. Бывший премьер-министр Италии рассчитывает заполучить голоса выборщиков, хвастаясь молодой возлюбленной и даря подарки членам парламента.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони активизировал кампанию по выдвижению на пост следующего президента страны при помощи «наступления очарованием», хвастаясь молодой возлюбленной и донимая членов итальянского парламента телефонными звонками, пишет The Times.

В рамках кампании, которую в итальянской прессе уже окрестили операцией «Белка», на своей страничке в Facebook Берлускони разместил фотографию с членом парламента от его партии «Вперёд, Италия!» Мартой Фашине, которая младше его на 53 года, поздравив девушку с 32-летием. Таким образом 85-летний политик надеется расположить избирателей к своей кандидатуре.

Кроме того, Берлускони донимает парламентариев телефонными звонками, подобно «белке, собирающей орехи». Именно 1009 парламентариям и региональным выборщикам предстоит избрать кандидата на традиционно церемониальную должность. Однако, как отмечает издание, в последние годы президент начинает играть ключевую роль в итальянской политике, помогая в формировании правительства.

Таким образом он надеется отвлечь внимание от секс-скандалов, которые заставили его покинуть пост премьер-министра в 2011 году, а также обвинений в мошенничестве, которые временно лишили его права занимать должность. Берлускони также надеется, что на мнение его сторонников не повлияет судебный процесс по обвинению в подкупе свидетелей в обмен на молчание о вечеринках, проходивших на его вилле под Миланом.

«Он очень убедителен; есть много членов парламента, неоднократно менявших партию, которые могут прислушаться к нему, некоторые рассказывают о подарках в виде картин», — заявил обозреватель итальянских изданий Антонио Полито.

Как отмечает The Times, несмотря на все усилия Берлускони, в том числе подарки выборщикам, премьер-министр Марио Драги, который также претендует на должность, может составить серьёзную конкуренцию скандальному политику. В первых трёх турах тайного голосования, которые начнутся 24 января, необходимо большинство в две трети голосов, а в четвертом туре — простое большинство.

В теории у Берлускони 450 голосов от союзников в партиях «Лига» и «Братья Италии», что на 55 голосов меньше большинства. Впрочем, по словам Полито, «не факт», что представители этих партий поддержат его. «Но в случае с Берлускони никогда не говори «никогда», — отмечает колумнист.