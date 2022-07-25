Последние 20 лет в Италии шёл переход от реальной представительной демократии к её чистой фикции, сообщает Telepolis. При бывшем же премьер-министре Марио Драги этот процесс только ускорился. Все решения он принимал практически единолично. Необходимость в парламенте по сути отпала. Теперь же из-за его ошибок страна находится в очень сложной экономической ситуации, объясняет немецкое издание.

За последние 20 лет Италия бесспорно превратилась из демократического в постдемократическое государство, пишет Telepolis. Медленный, но последовательный переход от реальной представительной демократии к её чистой фикции ускорился при бывшем премьер-министре Марио Драги.

Находясь у власти, он принимал многие важные решения практически в одиночку, а уже потом ставил парламент, необходимость в котором по сути отпала, перед фактом, объясняет немецкое издание. Формы демократического правления сохранялись, но демократическая сущность была утрачена. К тому же назначение Драги на пост премьера никогда не была узаконено в ходе выборов.

Из-за ошибок его правительства Италия сейчас находится в очень сложной экономической ситуации, отмечает Telepolis. В частности, речь идёт о его курсе безоговорочной поддержки НАТО и Украины. Хотя, по результатам всех опросов, большинство итальянцев выступали против прямого или косвенного участия их страны в боевых действиях. Но в своей заключительной речи Драги настаивал на продолжении как раз этого курса.

На своих прошлых должностях генерального директора министерства финансов, председателя Центрального банка Италии и президента Европейского Центробанка Драги не раз принимал антинародные решения, из-за которых в первую очередь страдали экономически слабые слои населения. В частности, он отменил программу, благодаря которой каждый итальянский домовладелец мог бесплатно провести санацию своей недвижимости, а расходы покрывало государство.

Эта программа была одним из немногих маховиков итальянской экономики. Её же отмена обрушила многие предприятия в глубокий кризис. По прошествии многих лет делегитимизации парламентской, либеральной и демократической системы Драги оставил после себя страну, вынужденную бороться с серьёзными экономическими проблемами, заключает Telepolis.